【員工福利】有薪假、無薪假激增　美容公司：買樓、考車都有假

假期，當然是愈多愈好！為體諒員工需要，護膚化妝品企業Amorepacific Hong Kong於本年向同事推出30日「Mega Holiday Plan」的無薪假期及包括生日、結婚、身體檢查、考車等的「40日有薪窩心假」，助控制員工突然「射波」以致人手安排出現困難，甚至人才流失的問題。

前線員工平日工作承受不少壓力，所以很需要假期來減壓。﹙吳鍾坤攝﹚

韓國護膚化妝品集團Amorepacific旗下的Amorepacific Hong Kong，業務涵蓋零售、美療及水療服務等，因此企業對前線員工、按摩師及美容師的需求都很大，因此在2019年便推出了30日「Mega Holiday Plan」無薪假期及「40日有薪窩心假」兩大新推出的員工福利，以照顧到一眾同事的切身需要及維持比業界低17%的員工流失率。品牌高級人力資源經理鄭藹盈﹙Ivy﹚指，在相關措施推出後，已有不少員工遞交申請，反應熱烈。

無薪假去旅行 窩心假解日常需要

Ivy指，現時最多同事申請在暑假日子放無薪假，她相信這是同事希望與小朋友一起去旅行有關，「我們的員工以20至30多歲的女士為主，各年齡層都有不同需要，如新世代喜歡請一個月假去旅行，亦有些員工需要照顧父母，也有些同事剛新婚並有生小孩的打算，所以我們希望推出這兩個計劃，減輕員工在時間安排上的壓力。」

她表示，員工可以在年頭及年中時遞交30日無薪假期的安排，「那我們就可以預先知道公司在哪些月份的人手比較少，方便我們進行招聘及調配人手。」而「40日有薪窩心假」則針對員工日常生活遇到的狀況而設，員工可在這總數多達40日的有薪假期項目裏，全年最多申請放28日，「例如婚假及恩恤假本已有的假期，今年會增添至分別為5日及3日，另外公司亦新增包括結婚周年、航班延誤、辦理遺失證件、置業、寵物領養、兒童領養、子女結婚及抱孫等項目。」

有薪假期項目包括（按圖了解）：

1.生日：1日﹙GettyImages/VCG﹚

+ 11 + 10 + 9

前線員工：最鍾意連領養寵物都有假期

據指，Amorepacific Hong Kong的員工本已可享12至20日的有薪年假，日子多少是按年資而訂。分別在這裏工作1年及5年的美容師Celine和療程師Silvia皆表示很滿意公司在基本年假以外再新增假期的政策。Celine，雖然同事之間的關係很好，但工作始終會有壓力，「30日無薪假的彈性很大，因為可以去遠程的旅行，我打算9月與家人去歐洲。」，至於Silvia則指每天為客人按摩，其實手都會有所勞損，而最好的方法就是放假休息和減壓。

Ivy﹙右一﹚笑說，不少同事知道這政策後，都很雀躍地研究請假攻略。﹙吳鍾坤攝﹚

美容師每天為客人按摩，其實手都會有所勞損，而最好的方法就是放假休息和減壓。﹙吳鍾坤攝﹚

Silvia亦指，她很喜歡公司新設的40日有薪假期，「我本身有養狗，並計劃在今年多領養一隻。『40日有薪窩心假』中有一項是領養寵物，我覺得公司很貼心，會從員工的角度出發，考慮我們的需要。」Celine對此都表示認同，「生多胞胎除了有14週有薪產假外，還有額外10日假，公司更送一箱尿片，這樣令員工很安心，亦有更多時間準備回到工作崗位。」二人都覺得公司增設假期的政策，都令員工的士氣有所提升，工作得更開心！

Ivy補充，公司每年都會檢討各種褔利的實用性，希望收集各同事的意見，日後再為員工提供更切身實用的褔利。

美容師Celine﹙左﹚和和療程師Silvia，都有十多年的的經驗，二人皆表示對公司在年假以外再新增假期的政策感到很滿意。﹙吳鍾坤攝﹚

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