【員工福利】無限有薪假、每月設津貼　公司出法寶鼓勵同事做運動

多做運動是不少人的新年目標，二月已經過了大半，你的運動大計有認真執行嗎？ 為了鼓勵員工多做運動，及提升精神健康，有公關公司現與慈善機構合作，參與一項名為「Move It for Mental Health」公眾運動，讓員工除可邊踩健身單車邊開會、午間漫步外，更有更多措施及方法鼓勵員工保持身心健康。

Golin公關為員工提供每月580元的津貼，鼓勵他們多做運動和重視身心健康。（朱潤富攝）

港人工時長又忙碌，常常在辦公桌前一坐四、五小時，連飲啖水的時間也沒有，更莫說抽十分鐘拉拉筋或到茶水間行兩個圈。長期久坐不動加上精神繃緊，容易令打工仔的身體及精神健康出現問題。本地慈善機構Mind HK 調查發現，全港人口當中，只有百分之四點七人口每日有做最少一小時的運動。

為鼓勵香港打工仔動手動腳、多做運動，Mind HK 最近推出「Move It for Mental Health」公眾運動，Mind HK首席運營官鄭寶雲指，活動的參加門檻極低，只要公司願意鼓勵員工在工作時間內或放工後做運動即可，亦不設任何時數限制，目的是提高打工仔對身體及精神健康的意識，並親身感受運動帶來的好處。

Golin香港董事總經理Jane Morgan表示，公司有負責提供一個舒適的工作環境給員工，作為一對新生嬰兒的媽媽，她亦更重視工作與生活的平衡。（朱潤富攝）

保持身心健康 由企業做起

高誠公關（Golin）是其中一間參與計劃的公司，該公司香港董事總經理Jane Morgan指，近年公關行業的精神健康問題引起不少關注，此外，世界衛生組織早已預測，全世界四分之一人都會在一生中某個時候受到精神或神經疾病的困擾。

Jane認為，企業有責任為員工提供一個舒適的工作環境，以及提高員工對精神健康的意識，「精神問題不似身體受傷或生病一樣顯然易見，有時可能連當事人亦不察覺。」該公司一直關注員工的身心健康，每月提供$580的全人健康（wellness）津貼，不論是健身、運動、冥想，甚至是插花、美容等課程，只要員工覺得有助他們的身心健康，便可出示單據向公司報銷。

公司鼓勵員工做運動，真的可行？（按圖了解）：

Tiffany（右）自小學體操和跳水，輕易完成倒立動作。（朱潤富攝）

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優待員工 紓緩工作壓力

該公司亦提供無限制有薪年假，只要員工處理好手頭工作，以及與同事交接好，即可申領假期。另外，企業又容許員工每星期一天可申請在家工作，增加彈性，Jane指，「有時候員工需要一個喘息空間，或是改變環境，到咖啡店或共享工作間等地方工作。」為了減輕員工的壓力，該公司亦打算在下月推出員工放假期間關閉電郵服務，「很多員工在放假時都記掛著回覆電郵，不能放鬆，推出新措施後希望他們可以真正享受假期。」

該公司於一月起參加「Move It for Mental Health」運動，而為增加員工的投入度，公司會將員工分為四組，紀錄每人做運動的時間，運動總時數最高的一組可在活動完結時獲一天額外假期。員工之一Cyndi表示，這個活動令大家非常積極分享做運動的時刻，「有時見同事一放工就唔見咗人，而家先知原來佢放工後跳咗三個鐘舞。我們在Whatsapp群組內分享運動的『證據』，個vibe（氣氛）好積極。」

Cyndi指（中），做運動後感覺更精神，同事之間亦有更多聊天話題。（朱潤富攝）

互相推動 培養運動氣氛

員工Iris和Tiffany一直有運動習慣，前者熱愛打網球和行山，後者一星期游泳四至五日，她們表示，自活動開始後，同事彼此之間增加了聊天的話題，更會相約一起行山，亦試過在午飯時間抽半小時到附近跳彈床。此外，在工作時間內亦有不少運動機會，她們有時會在健身房邊踩健身單車邊開會，亦會出外邊行邊開會，Tiffany指，「之前我們去了龍脊一邊行山，一邊開2019工作方向的會議。」

對有運動習慣的人而言，在工作時間內或放工後做運動不太困難，可是，對一些沒有興趣，甚至討厭做運動的人而言，一星期做一小時都已「太多」。Iris表示，公司本有一兩位同事對做運動不感興趣，但其中一位在這種氣氛感染下，上星期也首次上了一小時的空中瑜伽課，「由零至一都很不錯，哈哈。」

Mind HK首席運營官鄭寶雲指，是次「Move It for Mental Health」公眾運動約有十多間公司參與，大部分反應都相當正面，期望將來有更多人參加。（朱潤富攝）

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