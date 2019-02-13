【職場熱話】直屬上司派利市獨欠自己　網民：係咪想炒我魷魚？

開工利市應該都𢭃得七七八八吧？今年的戰績彪炳嗎？相信大家都會對上司給予的開工利市寄予厚望，但卻有網民指直屬上司沒有派利是給自己，本都沒有太大介懷，卻發現上司有派給其他組的同事！這會是甚麼暗示嗎？是叫自己準備辭職還是會被炒呢？遇有這樣的情況，你又會怎樣解讀？

直屬上司給予的開工利市通常比較多，故不少打工仔都很期待。﹙GettyImages/VCG﹚

有網民在網上討論區連登﹙LIHKG﹚以「直屬司無﹙冇﹚封利是﹙市﹚比﹙畀﹚我，係咪走得？」為題發文，他自問平日工作表現良好兼有禮貌，未知是否得罪了上司，而遭這樣的對待，所以考慮自己是否應該在被炒前辭職。就此，其他網民分成兩派，一方指「似係完全唔妥你或者對你完全無﹙冇﹚好感」及「黎﹙嚟﹚緊既﹙嘅﹚日子一定好難過」並勸事主及早另謀高就；另一方則指上司可能只是一時忘記，又詢問事主有沒有向上司拜年，並覺得只是一封利市而已，不用想得太多。

網民就事主不獲派利市發表意見（按圖了解）：

事主指上司有派利市給其他部門的同事，卻沒有派給自己，另他不禁暗忖上司是否有所暗示。﹙討論區LIHKG截圖﹚

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有網民指可能上司真心忘了而已。﹙討論區LIHKG截圖﹚

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如何試探上司的心意？

職場就是一個講求人際關係的地方，也難怪事主會就一封利市而困擾不已。

其實，要判斷上司會不會派利市，首先應先了解他/她是否為已婚人士，因為有些上司會因為自己未結婚而不派利市，即使是開工利市都一律不派。若初來報到，可以暗地裏向同組同事收集有關上司派利市的情報，讓自己好好做定心理準備。

但如事主上述的分享，推斷他的上司無論是否已婚，都會願意派發利市的。事主並沒收到，應先保持冷靜，並回想𢭃利市的第一項守則：是「要夠厚面皮」！所以，何不煞有介事地主動向上司拜年，順道試探他的反應？因為通常主動拜年的攻勢都很難被攻破的，而在上司補派利市的一刻，可以仔細留意他的微表情變化，如有沒有不悅、尷尬或是不情不願，如他真的一絲表露這些情緒出來，那才擔心也不遲。必要時，也可相約上司見面，開心見誠地討論自己的表現是否符合標準並作出改善。

在上司派利市給你時，可以仔細留意上司的微表情變化。﹙GettyImages/VCG﹚

不過，也不排除事主的上司只是一時忘了派利市給他。要知，同事有這麼多，而且每個人的上班時間又不一樣，因無心之失而漏派亦不為過。若等到上司主動問你：「我有沒有派給你？」或「是否每個人都收了利市？」等說話時，可不要反問：「原來你有派嗎？」，因這樣帶暗嘲語氣的說話只會造成尷尬氣氛，事主反而應謹記要禮貌地應對，立即說恭賀的說話來拜年，並說聲謝謝，然後大家開工大吉！

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