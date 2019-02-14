【情人節】匿名送花、刻意送錯部門　5種送花方式值得男士參考！

今天就是情人節。關於送花這事情，大多數女士口裏說不，身體卻很誠實。即使是老夫老妻，在情人節收到花的那一刻，臉上都會露出燦爛的笑容。 情人節送花的原因很多：暗戀表白、表明愛意、甚至在情敵面前「宣示主權」。送花的重點從來不是花束本身是否夠靚，而是用什麼方式送。若果收花的女士屬於職場的打工一族，那麼送花的男士便要處理得小心一點了，因為搞得不好，隨時影響那位女士在上司心目中的印像，更會惹來同事的閒言閒語。

親手送？匿名送？實名送？Lunch送？放工送？送花都大有學問，不同方式有不同的效果。﹙GettyImages/VCG﹚

今天半宅職薯就和大家分享一些送花的心得，讓一眾男士在情人節今天可以送得更有把握！

匿名速遞送花 VS 實名速遞送花

按圖了解兩者分別：

午飯時間親手送花 VS 放工親手送花

按圖了解兩者分別：

刻意送錯部門

適合在大機構上班的女士，屬於最本小利大的超高調送花方式，特別適合喜歡高調的女士。做法是如果你知道女方在某大機構的A部門上班，地址便刻意寫錯同一棟大廈的B部門，但收花人的名字正確。結果在尋找收花人的過程之中，全公司都知道這位女士有人送花，充分滿足虛榮心理。男方也可藉此機會向全公司「宣示主權」，排除潛在的情敵。

在尋找收花人的過程之中 ，全公司都知道這位女士有人送花，充分滿足虛榮心理。﹙GettyImages/VCG﹚

結語

對於未有拖拍的男士來說，情人節是一個絕佳的示愛機會；而對於感情穩定的情侶來說，情人節送花也是一種「宣示主權」的方式。但要留意，若果女方只是公司裏的一個小薯，高調的送花方式難免會惹來其他同事（甚至是單身的女性上司）的妒忌之心，日後在工作上對女方作出針對。那麼便愛她等於害她了。

半宅職薯

18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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