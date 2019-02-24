【同學聚會】同學做護士從此變粗魯　因為佢哋日日玩緊Overcook…

假如你有幸從小到大身體健康，無乜機會同醫護界打交道，始終有一個機會，會接觸到護士朋友。 無錯，就係舊同學聚會。 舊同學聚會中，以職業Define每個人的身分，已經係人生的一個必然，正如古代歐洲人的姓氏就係佢地的職業一樣，例如姓Smith的本身遠古時家族多做鐵匠。

呢度講的香港護士，正正係講絕大部分於公立醫院工作的護士（余俊亮攝）

但在各種真心聚舊／假意曬命以外，你會留意到唯獨是做護士的那1-2位女同學，多年過去，性格變得「巴渣」，無耐性，一言不合，就在一大張枱直接批評某在場的同學「你都ＸＸＸ」，然後下刪300字批評對方。

呢個時候你心底裡會問：「護士唔係應該好善解人意咩？點解咁粗魯㗎？」

其實，香港護士粗魯，由來已久，而且係有Proper reasons。

首先，呢度講嘅香港護士，正正係講絕大部分於公立醫院工作的護士，在私家醫院做護士會好一點，雖然都只係表面上。至於在私人診所，牙醫診所，獸醫診所等工作的護士或姑娘，以及在中醫，跌打館等工作的阿姐則不在此列。

大家要明白，在醫院工作，係一個點樣嘅概念。

根據SJ觀察，在芸芸政府工裡面，先唔講人工高低，最唔冗的一個工種，大概正正係護士。

當消防員辦公時間打排球Training，警察在差館食蛋撻時（當然，紀律部隊有其艱辛及危險之處，但普遍點都有清閒時間），以及無數在各部門的助理打Candy Crush時，護士從一踏入醫院到離開醫院的一個Shift，可謂無時無刻都在高強度工作。

從近10年左右直到最近一兩年，公立醫院爆滿程度同樓價一樣，去到危險水平（盧翊銘攝）

在如此高壓工作環境下，護士要同醫生／物理治療師／病人／病人家屬等周旋，本身要練就一身極高效率的好武功，講嘢無廢話，見到有錯立即指正，唔得閒慢慢同你禮貌地講解。畢竟，一人照顧20個病人唔係講玩，壓力就好似打《Overcook》最高難度嘅關卡一樣，唔容許慢慢思考，必須極速處理工作及經常發生的突發情況。

然後再加上輪更呢回事。未返過Shift的人唔會明白箇中苦處，尤其護士更表，係每日轉更所謂 APN (早更，中更，夜更），而非紀律部隊每星期轉更。 每日轉更係一個點的概念？大概係挑戰人類生理時鐘的底線，對身體的挑戰大概僅僅低於戰場前線士兵。

大概係挑戰人類生理時鐘的底線，對身體的挑戰大概僅僅低於戰場前線士兵。（Gettyimages／視覺中國）

在這種工作環境下，其實難怪護士看起來「粗魯」，更準確可能係話佢地習慣分秒必爭，工作必須直接了當。而且，長期瞓唔夠，人確實會比較容易動怒。

所以，下次見到好巴渣的護士舊同學，學會體諒他們的苦況吧！

SJ結語 老老實實，香港的醫護政策（一如大部分政策）真係亂曬龍。在如此艱難環境下，護士團隊依然緊守崗位（係窮啊……），分秒必爭救人醫人，值得致敬。

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】