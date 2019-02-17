【職場技巧】不進餐、帶病上班　11個新一年應戒掉的工作壞習慣

新正頭已經過了一半有多，打工仔們都是時候重拾工作效率，慢慢重回軌道了。在實行新目標的同時，為了在新一年不再在如此負面及大壓力下工作，不妨改掉一些工作上的壞習慣，學習對自己好一點，別迫得自己太緊。人生中，工作佔去大部分時間，這時迫得自己喘不過氣，日後的路要怎麼走下去？所以答應自己，工作的同時要愛護自己，改掉壞習慣，令自己的身心更加健康。

工作是生活的一部分，你卻不能讓工作影響自己的身心健康。﹙GettyImages/VCG﹚

過往常常因為大多工作而不吃午飯或晚飯？經常在星期日已經被工作的恐懼所侵佔？不想面對的工作留待明天才做？逃避並不是解決方法，工作是生活的一部分，你卻不能讓工作影響自己的身心健康，賭上自己的健康真的不值得，所以大家一起戒掉下列11個工作壞習慣，實行work-life balance，為做一個快樂打工族踏出第一步。

按圖了解，11 個你要戒掉的工作壞習慣：

1.【定時用膳】其實不吃午飯、晚飯的工作，犠性的不是時間，而是賭上健康和性命。學會於日程表中編上「用膳」一項，否則到釀成胃病就已經太遲。﹙GettyImages/VCG﹚

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當然，上述得不能一下子就改變，但試着一步一步戒掉這些工作壞習慣，告訴自己可以做得到，讓自己進步和活得更開心。

﹙資料參考：The Muse﹚

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