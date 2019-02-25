【轉工三步曲】功成身退完美Checklist　辭職唔只係一封信

搵到新工作確實令人百感交集。去新環境開始固然令你非常興奮，但前提係你必須先從現職功成身退，你唔會希望損失之前一步步建立嘅人脈關係。以下係一啲實用步驟，幫你順利離職，亦保護自身聲譽：

第0步：事先計劃

先好好計劃點寫辭職信、辭職理由同籌備點樣安排你現職嘅職責轉移。千祈唔好將任何未完成工作或者更新就咁留俾上司！

▼▼按圖放大看事先計劃的七大注意事項▼▼

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第一步：通知老闆

1. 你一定要首先通知你老闆或者頂頭上司，因為佢應該係第一個知道你要辭職人。千祈唔好同其他人講先，消息可以好快係公司內傳開去！

2. 你必須親身辭職，而且要交埋辭職信。如果你老闆或者頂頭上司人在外地，你應該安排一個電話或者視像會議去通知佢。

3. 如果時間許可，你亦可以提議自己訓練埋頂替你職位嘅新人。

第二步：通知其他相關人士

1. 你可以先同老闆或者頂頭上司商量，有共識地通知其他人。你可以建議係下一個團隊會議宣布，又或者寫電郵去通知所有人。

2. 盡量安排約見你係公司內嘅Mentors同Sponsors，即使只係一個簡短對話，佢地都值得你用少少時間面對面告知你嘅決定。

如果時間許可，你亦可以提議自己訓練埋頂替你職位嘅新人。（GettyImages）

第三步：例行公事…

1. 大部分企業都有一系列既定程序你要先完成，而離職面談（通常由人力資源部負責，主要想搵出公司可改善之處，又或者係個別員工經歷問題）係非常普遍，而且你將會有好多表格要填。

2. 係最後返工日之前你應該開始清理桌上任何個人物品，你絕對唔會想番屋企或同同事出去食飯重要拎住咁多野…

3. 確保你要向你嘅團隊寫一封電郵表達謝意，記得加埋你嘅LinkedIn連結去保留你嘅人脈關係。

係最後返工日之前你應該開始清理桌上任何個人物品，你絕對唔會想番屋企或同同事出去食飯重要拎住咁多野…（GettyImages）

注意事項：

搵到新工去新環境開始固然令你非常興奮，但你唔會希望損失之前一步步建立嘅人脈關係。以下係一啲實用建議，幫你順利離職，亦保留connections：（按圖放大）

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