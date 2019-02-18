【守護神之保險調查】揭開保險調查員神秘面紗　工作日記大公開！

公眾對保險調查員的了解不深，這次公開調查人員的日記，讓大家更了解這個行業。

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撰文：Dr. 張保仔

自從提出《保險調查員 - 有這一個行業嗎？》的疑問，很多朋友、行家都提出了不同的答案。保險工傷賠償的程序在法律程序前，確實有保險調查的需要，工傷保險要確定索賠個案的真實性。包括對懷疑個案的跟蹤服務。這包括了以下三個部分：

1．事故調查

2．跟蹤服務

3．調解賠償

工傷保險將要確認個案的真實性。（《守護神之保險調查》劇照）

實際上，保險公司會委託私家偵探或專門的服務公司對懷疑詐騙保險索賠人士進行跟蹤。一般來說，這些「偵探」只負責跟蹤、收集證據，但不會負責意外事故調查和調解賠償。他們的工作帶點神秘性，所以一般人對他們行業認識不深。

現實中，他們只負責跟蹤和收集證據，沒有劇集般刺激。（《守護神之保險調查》劇照）

為了打開這神秘面紗，和理解其對保險賠償的作用，以下是保險跟蹤人員日記供大家參考：

工人報稱經常出現劇烈疼痛，必須依賴柺杖才能行走。而且未能夠工作。（作者提供） 1．第一日－理解背景 Aimane Malla（化名）是一名尼泊爾裔香港人，懂得流利廣東話，2015年2月開始任職酒樓廚房工人，2015年12月在酒樓搬運貨物時被蹋下貨物壓中，造成左腳有創傷，骨折以及韌帶受損。受傷時月薪一萬七千元，醫生批出半年假期養傷，工人其後於2016年5月假期完結時報稱經常出現劇烈疼痛，必須依賴柺杖才能行走。而且未能夠工作，醫生因應情況繼續批出假期。保險公司於2016年6月決定作出調查，經歷大約兩個月時間，調查人員選定其中四日作出行蹤調查。

報工傷的工人被拍到做運動，謊言不攻自破。（作者提供） 2．第二至第四日－行蹤調查 第二日調查期間，發現工人手持拐杖，出入北角的香港賽馬會，中途並未見工人移動時表現痛苦表情。第四日調查時發現工人再次進入賽馬會，其後更進入英皇道遊樂場盪韆鞦以及做運動。期間已完整片段證明，工人可以不依靠拐杖行走，以及做出盪韆鞦、掌上壓、蹬腿、拉筋等等活動，與其報稱傷勢不符的動作。攝錄片段足以證明其傷勢沒如他所說嚴重。

3．關鍵問題

工人誇大了傷勢的嚴重性，企圖欺騙僱主以及保險公司以繼續取得賠償。

4．結果

保險公司在稍後時間安排與工人會面，並於會面中展示調查人員的錄影片段，從而終止工人的無理索償。

調查結果將會用來跟病人對質。（《守護神之保險調查》劇照）

【編按：看完這四天的保險調查員的跟蹤日記，希望增進大家對這個職業的了解，明白到這行業現實和劇集中，還是有差別的！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「工傷保險調查員日記」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）