【職場熱話】診治晚期肺癌不及工作重要？　醫生：你的生命在倒數

打工仔常戲稱自己是「奴工」、「社畜」，絕症也要繼續返工。但事情真的發生時又笑得出嗎？日前台灣一位醫生就分享令人心疼的見聞：一位才30歲的病人患上晚期肺癌，醫生正想幫他安排門診時，病人卻說出令人驚訝的一句：「要跟公司請假才能行。」

一位台灣醫生日前於社交網站分享一則個案，指一位患有晚期肺癌的年輕勞工在病重時仍選擇工作優先於健康。（Getty/VCG）

日前一位來自台灣的醫生蘇一峰於他的個人社交平台上發文分享一宗個案：一位年輕男性因胸痛一周而前來求診，沒想到一照X光竟然是可能得了晚期癌症。蘇醫生在帖文中寫道：「（病人）可能是癌症，而已經轉移到肋膜了，已經是末期了。」醫生正想打電話聯絡胸腔外科醫師，安排病人隔天到診所作開刀評估時，沒想到病人竟然說出一句：「明天要門診喔……可是我不知道行不行」，並跟醫生道出原因：「要跟公司請假才能行，不影響工作才能來看。」

醫生所分享的故事（按圖了解）：

台灣醫生蘇一峰在Facebook分享有關年輕病人的悲修帖文。（蘇一峰醫生Facebook截圖）

台灣醫生蘇一峰在Facebook分享有關年輕病人的悲修帖文。（蘇一峰醫生Facebook截圖）

醫生概嘆這位病友的生命已經在倒數計時，與台灣當地炒得熱烘烘的航空公司職員進行罷工一事相比，他才是最應該罷工的人，幹嗎還在煩惱什麼請假呢？

他回覆網友留言時，也心疼這位病人才30歲，「是個人生充滿理想和夢想的年紀」，又表示「病人還想着工作優先，讓我傻眼」。網友就回應或許病人都先想都工作，想家人怕耽誤同事，怕家人失去經濟支柱，才會延誤就醫，有機會要告訴對方「不孤單，大家一起努力」。

醫生及網民的留言（按圖了解）：

醫生及網民留言分享對該病人的看法（按圖了解）

打工仔負責任固然是好事，但切記人生有優先次序，甚麼都比不上健康，特別到了個案中的生命倒數關頭，就更要把身體放在第一位了。而且正常公司聽到這種消息，都會二話不說讓員工請假吧？在如此危急關頭，若有公司仍不讓員工專心治療身體，卻要他們死命工作的公司，不做也罷。再退一步來說，如果病人的情況真的惡化到如帖文所言，已經到了晚期，那麼接近生命的最後時光，就把握時間，與家人朋友好好共聚吧，工作在此刻還重要嗎？

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