「老佛爺」Karl Lagerfeld日前離世，引來不少人回顧他精彩的人生，而除一手將時裝品牌CHANEL起死回生外，他曾於一年內減掉90磅的事跡也教人津津樂道。 打工仔如有意消減贅肉，老佛爺的減肥方法有哪些地方值得參考呢？又要注意哪些事項？就這些疑問，這裏綜合出6個迷思，並邀請香港營養師學會認可營養師謝施敏（Kirby）給予專業見解。

老佛爺曾經為了要穿著超瘦的Dior男裝，在一年內減肥90多磅。（VCG）

老佛爺Karl Lagerfeld一年減90磅的故事至今仍為人津津樂道，而他更把減肥心得結集成書，一度在國際暢銷。

其實Karl Lagerfeld的減肥方法，有幾個重點（按圖了解）：

1. 按低卡路里餐單（每天只攝取800卡至1200卡）進食，低糖、低脂外，也會享用綠色蔬菜，且不會進食奶類食品。（GettyImages/VCG）

作為傳奇人物，就連減肥方法也這麼與別不同，不過究竟老佛爺這種減肥方法是否可取呢？有意減肥的打工仔可照跟嗎？建議事前還是先看看營養師Kirby的意見。

1. 一年減90磅是否減得太過份？

Kirby說：「據美國疾病控制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）指，平均每周減掉1至2磅會是一個較為健康的指標，而且會更容易維持體重。」

即是說，在一年間減掉52至104磅仍屬健康，老佛爺的減肥經歷也不是在玩命。減肥速度有規劃是好事，不過Kirby亦特別提醒大家在瘦身時，要留意減磅的速度是不是平均，以及採用的方法是否符合健康標準。

Karl Lagerfeld曾扇不離身，有說他是希望以扇來遮掩肥胖的身軀。（GettyImages/視覺中國）

2. Karl Lagerfeld的低卡路里餐單（每天只攝取800卡至1200卡）值得跟從嗎？

Kirby說：「這個餐單的卡路里日攝取量偏低，正常的減肥餐單，會將一個人本身的卡路里日攝取量略減500kcal。已一名中年女士為例，若她正常的卡路里吸收量為1800kcal， 減肥餐單將會調節為每日攝取量約是1300kcal。」

她認為，若打工仔真的想跟從老佛爺的飲食安排，須先諮詢醫生和營養師的專業意見，以彌補他在餐單上的營養不足。

Karl Lagerfeld曾被問及如何抵抗美食引誘，他指自己的減肥意志堅決，就算美食當前，他也只視這些佳餚如塑膠般無疑，不會因他們而引起食慾。這種的減肥決心，你又有嗎？（GettyImages/視覺中國）

3. Karl Lagerfeld選擇以服用補充劑來攝取蛋白質及維他命等營養，而不是進食相關食品，這種做法有沒有問題？

Kirby指，其實採用多元化的食物選擇已可攝取充足營養，配合適合自己的減肥餐單，便可事半功倍，無需以補充劑來代替食物來吸收營養。

不過她亦指，老佛爺這種做法是可以的，但大家如要跟從，事前應要清楚知道自己的身體狀況及補充劑的劑量，並在有需要時先諮詣醫生及營養師意見為佳。「以鈣片為例，服用過多鈣質或會阻礙身體吸收鋅質和鐵質和導致腎石的問題；過量攝取維他命B雜也會引起腸胃不適、頭痛及影響精神健康等。至於過量吸收維他命A，則可能導致皮膚疾病、脫髮、嘔肚、肝臟受損等。」

減肥成功後的老佛爺，就對「肥胖」感不屑，更曾指肥胖的女生不應在時裝天橋上出現。（GettyImages/視覺中國）

4. Karl Lagerfeld戒了豬、牛及羊肉，並只有限度地進食魚、家禽，因他要避免吸取當中的壞膽固醇。這個做法適當嗎？

要評價老佛爺這做法，先要對膽固醇有多一點的了解。其實膽固醇是血脂的一種，人們體內的膽固醇，有8成都是由肝臟製造的，而另外2成則是從日常飲食中吸收。容易積聚於血管內壁的「低密度脂蛋白膽固醇(LDL)」，稱為「壞」膽固醇，而幫助運送血液內壞膽固醇回肝臟的「高密度脂蛋白膽固醇(HDL)」，稱為「好」膽固醇。

Kirby認為，在控制吸收壞膽固醇的份量時，還需要注意減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取，另外還可以增加攝取水溶性纖維量，因它可有助身體排出壞膽固醇。「當食用豬肉、牛肉及羊肉時，選用較瘦的部位，已經可以減少整體脂肪的攝取量和飽和脂肪的攝取量。」

貪靚，是激發Karl Lagerfeld減肥的最大原因，特別是當他發現自己再努力也擠不進喜歡的衣服時，更是無法接受肥胖的自己。（GettyImages/視覺中國）

5. Karl Lagerfeld的早餐會只吃兩顆蛋白質補充劑（或會吃一點蘋果），且很多時候不吃午餐，這個份量足夠維持一個人日常的健康嗎？

「一個中型蘋果的卡路里約為85kcal，即使吃兩個，符合了一日水果的攝取量，但仍遠遠低於一個人的日攝取量，不可能維持一個人的日常健康。」Kirby認為，健康均衡飲食的餐單，三餐正餐都是非常的重要，不能側重一餐。

她亦強調，一個足夠維持日常健康的餐單需要注重碳水化合物、脂肪及蛋白質等營養吸收，還需要攝取足夠的維他命和礦物質。即使是減肥，也不能夠只着重低卡，低脂，而忽略均衡飲食，否則更會危害身體健康。

6. Karl Lagerfeld曾指自己一天可喝十罐健怡可樂，其實過量飲用這些飲品會對身體有害嗎？

Kirby指，雖然現時並無研究指出飲用健怡可樂會對身體有害，但最好還是注意飲品所含的咖啡因份量，「以一個成年人為例，咖啡因的安全攝取量為每日300毫克，如過量攝取，便會容易出現焦慮、心跳加速、心律不正和影響睡眠質素等問題。這點對咖啡因敏感的人來說，更是需要特別注意。」

老佛爺自減肥計劃開始便愛上喝健怡可樂，Diet Coke與Pepsi Max更與當水般的喝，這種瘋狂教可口可樂也曾跟他合作，推出特別版的健怡可樂。（GettyImages/視覺中國）

謝施敏（Kirby） - 認可營養師（香港營養師學會） 謝施敏（Kirby） - 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。

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