【月光族必學】利市錢得千幾　不如全部儲起　5大必學簡易儲蓄法

由年初一𢭃到年十五，該𢭃的利市應都已袋袋平安了吧。傳統上，正月十五後就可以拆利市，不過𢭃得那一千幾百元，說多不多說少不少，用來獎勵自己其實也買不了什麼東西，那倒不如將它們統統儲起來吧。 以下5個簡易的儲錢方法非常易學，只要配合你立心理財儲蓄的決心，應能藉今年的利市錢開始養成良好的儲蓄習慣。

台灣女網友分享改良版365日儲錢法。（資料圖片/影片截圖）

一‧365日儲錢法

365日儲錢法由台灣女網友帶起爆紅。365日儲蓄法十分簡單：每日要都儲錢，1月1日存1元，1月2日儲2元，直到12月31日就儲365元。原來版本取先甜後苦策略，到了12月便要存起10,850元，偏偏12月適逢年尾和聖誕節，對於本地打工仔來說非常困難。於是，女網友Yu Lin Hung把它加以改良，把「1」至「365」自由打散，每天按個人能力選取一個數字儲錢，分散壓力。

二‧52周儲蓄法

52周儲蓄法的做法與365日儲錢法差不多，改作把一年分為52日星期，第一週存10元，第二週儲20元，如此類推，最後一星期就是520元，一年就可存起13,780元。如果嫌挑戰難度太低，可以加倍為20元，第一週存20元，第二週存40元，第52週就要存1040元，一年可存起27,560元。

三‧6個罐子儲錢法

把每月收入分配到6個「罐子」（即不同用途的理財戶口），包括：財務自由戶口、長期儲蓄戶口、學習戶口、休閒娛樂戶口、慈善戶口及生活支出戶口，分配百分比是10%、10%、10%、10%、5%-10%及50%-55%。一定要做到每個戶口不能透支，而且一定要把內裏的錢用盡，不能剩有盈餘。如此一來，既能長遠規劃財務收況又可保持生活品質。

懶到出汁、不願用腦的打工仔，到銀行開個定期存款戶口，每月自動定時過一舊錢入銀行。（Getty/VCG）

四‧銀行定期存款

懶到出汁、不願用腦的打工仔，到銀行開個定期存款戶口，每月自動定時過一筆金錢入銀行。

五‧「136」分配法

初出茅廬的打工仔在儲蓄遇到的難題，通常是不知道該如何分配花費和存款的比例，「136」分配法就是不俗的入門途徑。把每月人工的60%作為生活費，30%為儲蓄，10%交保險和稅項，如此一來，一年來，起碼三分之一總收入去了儲蓄。例如打工仔月入15,000元，一年總收入就是180,000元，30%儲蓄下來就有54000元。

無論打工仔採用哪個方法，都別忘了基本的正確理財觀念：人工-儲蓄=花費。而且打工仔有卡數、債務在身的話，應先準時清還債務再儲蓄，建立良好的信貸評級。

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