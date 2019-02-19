【職場技巧】同事常放負　易當情緒垃圾桶　學懂6招回敬防感染

身邊有沒有一個做甚麼都總是放負的同事？就像全世界都欠了他一樣，常常暗地投訴上司針對他、其他部門的同事不喜歡他、他覺得大家都在講他的壞話、覺得分配給他的工作一定是最吃力辛苦等等。而你坐在他附近，每天都被這些負能量所籠罩，慢慢你都被傳染，變得對事事都不滿，覺得大家都針對自己，是最可憐的一人…… 停！不要讓這種事情發生！別被人當情緒垃圾桶而懵然不知，要學識拒絕接收負能量。

不停說自己是「世界最慘的人」的人，真的很令人煩厭。﹙GettyImages/VCG﹚

適量的抱怨可以加深同事間的關係及增強彼此的親密度，但一旦經常過量地說着一堆負面的說話，其實會令人感到煩厭的。本認真替你想辦法的人，慢慢都會對你的怨言視而不見。

為免被這些抱怨影響到自己的工作心情，可以怎樣自然地回絕或終止對話呢？試着用下6個應對方法，讓負面者重回正軌，亦不讓自己受負面情緒所影響。

1.

我聽到都覺得有點難過，但有沒有其他良好的狀況？

這個回應可以顯示你的同理心，你同情對方的經歷，但同時引導他向正面樂觀的思想。如果對方狠狠地說：「沒有！」那你可以表示同情地皺眉並改變主題，總之就別讓他繼續陳述自己有多悲慘。

2.

嘩！這狀況真的很差！但你仍能保持積極樂觀的態度處理，並完成整個項目，真的很厲害！

讚賞對方努力工作，有激勵他們的作用，令他們覺得自己沒有辜負部門的聲譽，並為自己做的事自豪，若抱怨下去只會覺得不夠大氣，故可以減少他們的負能量發放。

以讚美令對方不敢抱怨。﹙GettyImages/VCG﹚

3.

哦，你通常會怎樣處理這種情況？

詢問對方會怎樣處理，令他們進入解決問題的模式，因為他們不會想說：「我不知道如何處理這個問題」這些令自己沒面子的話，所以如果這樣問，應可得到他們積極的回答。

4.

別介意，我不知有沒有說錯，你不開心是因為……[原因]吧？

有些人要得到聆聽者的認同才會甘心，但你又不想屈服，這樣回答可以令他們感到沒趣。因為我們只重複對方剛才提及的原因，完全沒有加入認同或其他新內容，他們慢慢便會失去動力而收聲。

詢問對方會怎樣處理，令他們進入解決問題的模式。﹙GettyImages/VCG﹚

5.

噢！不如我們談一些開心的話題吧，最近有甚麼令你興奮雀躍的事嗎？

直接開宗名義轉話題，以此回覆，你可以強迫對方討論一個不悲觀的話題，難道他會拒絕說：「我不想說開心的事。」若真的這樣，就那可以直接完結對話了。

6.

我有甚麼可以做嗎？

就算你知道自己沒甚麼可以做，你都可以嘗試提出幫忙。通常他們只是想有人聽自己發牢騷，所以會回答：「不用了，沒關係。」或「不用，你幫不到甚麼。」然後你可以稍為堅持說：「若真的有甚麼要幫忙，一定要告訴我呀！」然後趁亂轉換話題。

消極的同事真的很難應付，但學習了以上6招，你就不必在走廊上或工作活動上刻意避開他們，甚至可以試着用以上任何一招擊退他們，讓他們慢慢減少向你放負。

﹙資料參考：The Muse﹚

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