【Karl Lagerfeld逝世】厭肥態度影響時裝業　老佛爺：沒人想看

世界上最著名的時裝設計師之一,人稱老佛爺的Karl Lagerfeld於昨日(2月19日)去世,享年85歲。在五十年的時裝設計生涯中,他鞏固了香奈兒(CHANEL)作為歷史上其中一個最具代表性的時尚品牌,不過,他對女性身型的批評亦引來不少的爭論。

(VCG)

在整個職業生涯中,Karl Lagerfeld對零號至二號,「標準」T台模特兒身型以外的女性的蔑視態度非常明顯。雖然二號以上身材的女性基本上已難以涉足模特兒行業中,惟Lagerfeld是少數幾個設計師,專門僱用身型如紙薄的模特兒從事演出和活動。他更曾在2009年對德國雜誌Focus說,「沒有人想看到有曲線的女人(No one wants to see curvy women)。」

在同一次採訪中,當Lagerfeld被問及他對德國女性雜誌Brigitte宣布,只會發布「真正的女人」,而不是模特的照片時,他有何感受時,他說,「你的胖媽媽坐在電視機前,一邊吃薯片一邊說瘦的模特兒薄模型很難看。美麗服裝的世界是關於夢想和幻想。」

(VCG)

這種蔑視可能來自於老佛爺個人的減肥經驗。在2005年,他出版了一本名為《The Karl Lagerfeld Diet》的書,該書描寫了他如何在一年內減去92磅的經歷以及他的餐單,而令他決心減肥的原因很簡單:為了穿上超窄身的時裝服飾。

對時裝設計業內人士而言,設計師不願意為大碼女性製作服裝,因為他們不希望肥胖的女性穿著它們,或者因為認為人們不想看到這些肥胖的模特兒,而拒絕僱用她們,這些都是行內不言而喻的事,而Lagerfeld明確地說了出來。這個行內人建立的觀念大大影響了世人對美麗的定義和看法。

(VCG)

此外,Lagerfeld還指責肥人是社會問題,在2013年的法國電視節目中,他指社會保障方面存在漏洞,因為所有疾病都是由過胖引起。2012年英國第四台問及他是否有責任僱用看起來過輕和不健康的模特兒,他表示,「厭食女孩的比例不到百分之一。我不知道英國的情況,但是,在法國超過30%的女孩身型龐大而且超重( big, big, overweight)。這對健康來說更危險,更糟糕。我認為在電視機前面的垃圾食品,會危害女孩的健康。這些模特兒很瘦,但她們並是不那麼瘦。所有新世代的女孩都不那麼瘦。」

與許多設計師不同的是,Lagerfeld也從不羞於詆毀潛在的名人客戶,最著名的例子是他在2012年將Adele(愛黛兒)描述為「有點太肥胖」(他說他實際上指的是Lana Del Rey(拉娜德芮))。在威廉王子和凱特米德爾頓的婚禮中,凱特的妹妹皮帕米德爾頓擔任伴娘,他說,「我不喜歡妹妹的臉,她應該只露出背面。」

老佛爺曾經為了要穿著超瘦的Dior男裝,在一年內減肥90多磅。(VCG)

Lagerfeld也是#MeToo運動的批評者。在2018年,三名模特兒指責創意總監Karl Templer性騷擾後,Lagerfeld 指,「如果你不想褲子被拉扯,就不要成為模特兒!你可以加入女修道院,那裏總會有一個適合你的地方。我厭倦了,令人最震驚的是那些花了20年時間記住這些事情的小明星,更不用說沒有控方證人。」

Lagerfeld對女性身型的批評,有人可能會爭辯說,時裝設計師的工作就是要定義甚麼和誰是美麗的。老佛爺對時尚的影響力不容小覷,但在欣賞他的貢獻時,我們也應該小心審視時裝設計行業對女性加諸的壓力和枷鎖。

(資料來源:綜合報道)

