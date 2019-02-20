【Karl Lagerfeld逝世】厭肥態度影響時裝業　老佛爺：沒人想看

世界上最著名的時裝設計師之一，人稱老佛爺的Karl Lagerfeld於昨日（2月19日）去世，享年85歲。在五十年的時裝設計生涯中，他鞏固了香奈兒（CHANEL）作為歷史上其中一個最具代表性的時尚品牌，不過，他對女性身型的批評亦引來不少的爭論。

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在整個職業生涯中，Karl Lagerfeld對零號至二號，「標準」T台模特兒身型以外的女性的蔑視態度非常明顯。雖然二號以上身材的女性基本上已難以涉足模特兒行業中，惟Lagerfeld是少數幾個設計師，專門僱用身型如紙薄的模特兒從事演出和活動。他更曾在2009年對德國雜誌Focus說，「沒有人想看到有曲線的女人（No one wants to see curvy women）。」

在同一次採訪中，當Lagerfeld被問及他對德國女性雜誌Brigitte宣布，只會發布「真正的女人」，而不是模特的照片時，他有何感受時，他說，「你的胖媽媽坐在電視機前，一邊吃薯片一邊說瘦的模特兒薄模型很難看。美麗服裝的世界是關於夢想和幻想。」

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這種蔑視可能來自於老佛爺個人的減肥經驗。在2005年，他出版了一本名為《The Karl Lagerfeld Diet》的書，該書描寫了他如何在一年內減去92磅的經歷以及他的餐單，而令他決心減肥的原因很簡單：為了穿上超窄身的時裝服飾。

對時裝設計業內人士而言，設計師不願意為大碼女性製作服裝，因為他們不希望肥胖的女性穿著它們，或者因為認為人們不想看到這些肥胖的模特兒，而拒絕僱用她們，這些都是行內不言而喻的事，而Lagerfeld明確地說了出來。這個行內人建立的觀念大大影響了世人對美麗的定義和看法。

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此外，Lagerfeld還指責肥人是社會問題，在2013年的法國電視節目中，他指社會保障方面存在漏洞，因為所有疾病都是由過胖引起。2012年英國第四台問及他是否有責任僱用看起來過輕和不健康的模特兒，他表示，「厭食女孩的比例不到百分之一。我不知道英國的情況，但是，在法國超過30％的女孩身型龐大而且超重（ big, big, overweight）。這對健康來說更危險，更糟糕。我認為在電視機前面的垃圾食品，會危害女孩的健康。這些模特兒很瘦，但她們並是不那麼瘦。所有新世代的女孩都不那麼瘦。」

與許多設計師不同的是，Lagerfeld也從不羞於詆毀潛在的名人客戶，最著名的例子是他在2012年將Adele（愛黛兒）描述為「有點太肥胖」（他說他實際上指的是Lana Del Rey（拉娜德芮））。在威廉王子和凱特米德爾頓的婚禮中，凱特的妹妹皮帕米德爾頓擔任伴娘，他說，「我不喜歡妹妹的臉，她應該只露出背面。」

老佛爺曾經為了要穿著超瘦的Dior男裝，在一年內減肥90多磅。（VCG）

Lagerfeld也是#MeToo運動的批評者。在2018年，三名模特兒指責創意總監Karl Templer性騷擾後，Lagerfeld 指，「如果你不想褲子被拉扯，就不要成為模特兒！你可以加入女修道院，那裏總會有一個適合你的地方。我厭倦了，令人最震驚的是那些花了20年時間記住這些事情的小明星，更不用說沒有控方證人。」

Lagerfeld對女性身型的批評，有人可能會爭辯說，時裝設計師的工作就是要定義甚麼和誰是美麗的。老佛爺對時尚的影響力不容小覷，但在欣賞他的貢獻時，我們也應該小心審視時裝設計行業對女性加諸的壓力和枷鎖。

（資料來源：綜合報道）

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