【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺15句職場致勝金句：工作就像呼吸

法國品牌CHANEL(香奈兒)於周二﹙19日﹚證實全球知名的時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld(卡爾拉格斐)在巴黎逝世,享年85歲。而LVMH集團董事長的Bernard Arnault表示,Karl Lagerfeld的離世,像是世界損失了一位創意天才,又讚揚他幫助巴黎成為全球的時裝之都。

Karl Lagerfeld的離世,像是世界損失了一位創意天才。(曾梓洋攝)

「老佛爺」於1933年在德國漢堡出生,自1965年起與意大利品牌FENDI合作,然後在1983年起,成為CHANEL藝術總監。他在翌年更創辦個人同名品牌Karl Lagerfeld,同時為三個品牌盡心盡力。

工作於他的意義甚大,他曾說:「I do my job like I breathe – so if I can't breathe I'm in trouble.﹙我的工作就像是呼吸,因此若沒呼吸的話,我就麻煩了。﹚」因他對工作的投入、熱愛和尊重,在各項作品中,都能感受到他傾力的心血。老佛爺留下了不少金句,更於2013年結集成書《The World According to Karl》。

雖一代大師殞落,但我們可以重溫他所發表的的金句,當中的信念與至勝關鍵,可能令大家都有所啟發,並找到工作的意義。以下將分享其中15句,你會有共鳴嗎?

影響職場生涯的15句金句,按圖了解:

1.「工作讓我遠離無聊。」(Work is making a living out of being bored)﹙電影《非常索凸務2》圖片﹚

華麗背後的努力

大家總以為時裝界的只喜歡貪靚扮型,但其實看完Karl Lagerfeld的金句,都可以感受到他在工作上的付出、熱受和投入。他對自己的要求高亦不甘平凡,希望可以為世界帶來改變並打破舊有的傳統,但他的理想是大家都可以用自己的方法來詮譯作品,不要隨波逐流只盲從潮流而失去自我。

我們對自己的工作亦然,應該追求進步和改進,不介意接受其他人的批評。上班是受苦,還是自我能力提升的機會,其實全取決於自己的心態和態度。但同時都要懂得欣賞自己,不要束縛得太緊,讓自己有發揮的空間。

﹙資料來源:綜合報導﹚

