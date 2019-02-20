【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺15句職場致勝金句：工作就像呼吸

法國品牌CHANEL（香奈兒）於周二﹙19日﹚證實全球知名的時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐）在巴黎逝世，享年85歲。而LVMH集團董事長的Bernard Arnault表示，Karl Lagerfeld的離世，像是世界損失了一位創意天才，又讚揚他幫助巴黎成為全球的時裝之都。

Karl Lagerfeld的離世，像是世界損失了一位創意天才。（曾梓洋攝）

「老佛爺」於1933年在德國漢堡出生，自1965年起與意大利品牌FENDI合作，然後在1983年起，成為CHANEL藝術總監。他在翌年更創辦個人同名品牌Karl Lagerfeld，同時為三個品牌盡心盡力。

工作於他的意義甚大，他曾說：「I do my job like I breathe – so if I can't breathe I'm in trouble.﹙我的工作就像是呼吸，因此若沒呼吸的話，我就麻煩了。﹚」因他對工作的投入、熱愛和尊重，在各項作品中，都能感受到他傾力的心血。老佛爺留下了不少金句，更於2013年結集成書《The World According to Karl》。

雖一代大師殞落，但我們可以重溫他所發表的的金句，當中的信念與至勝關鍵，可能令大家都有所啟發，並找到工作的意義。以下將分享其中15句，你會有共鳴嗎？

影響職場生涯的15句金句，按圖了解：

1.「工作讓我遠離無聊。」（Work is making a living out of being bored）﹙電影《非常索凸務2》圖片﹚

+ 10 + 9 + 8

華麗背後的努力

大家總以為時裝界的只喜歡貪靚扮型，但其實看完Karl Lagerfeld的金句，都可以感受到他在工作上的付出、熱受和投入。他對自己的要求高亦不甘平凡，希望可以為世界帶來改變並打破舊有的傳統，但他的理想是大家都可以用自己的方法來詮譯作品，不要隨波逐流只盲從潮流而失去自我。

我們對自己的工作亦然，應該追求進步和改進，不介意接受其他人的批評。上班是受苦，還是自我能力提升的機會，其實全取決於自己的心態和態度。但同時都要懂得欣賞自己，不要束縛得太緊，讓自己有發揮的空間。

﹙資料來源：綜合報導﹚

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O