【銃夢Cosplay】神還原女主角Alita　演員麥詠楠：我在等一個機會

近日，網站9gag廣傳一張cosplay﹙角色扮演﹚ 電影《銃夢：戰鬥天使》主角Alita的照片，細看之下，竟發現cosplay的女孩香港演員麥詠楠﹙Buber﹚！不用photoshop或美圖秀秀放大眼睛，天生一雙靈動大眼的她與角色Alita非常相似，難怪獲不少外國人讚賞。

卸下動畫人物妝容後的詠楠。﹙鄧倩螢攝﹚

改編自日本漫畫的電影《銃夢：戰鬥天使》成賀歲片票房冠軍，故事講述女主角Alita是全身改造成的Cyborg﹙生化人﹚，她擁有優秀戰鬥能力，然後與不同的強敵戰鬥。角色以真人CG而成，造型令人印象深刻，受不少觀眾喜愛，而由麥詠楠cosplay的Alita照片，更在網絡世界廣受好評。

採訪當日，詠楠笑說這次cosplay的契機，只源於新年期間沒事幹，於是「認真地玩」，「這套電影在新年期間上映，初初有朋友說我與主角的樣貌很相似，然後更有網友做了對比圖，慢慢愈來愈多人覺得我似，碰巧我在新年時沒有工作在身，於是便在網上招募化妝師和攝影師一起做一個cosplay project，沒想到網絡上會如此大反應。」她更笑說更有份參與電影演出中的外國演員Elle LaMont，也在她分享的照片下留言，令她非常驚喜。

她坦言：「真的沒想過會因此而多一個讓大家認識自己的機會，所以我會好好珍惜。演員，是被動的，一直都在等機會。」

入行多年 仍是「新晉演員」

今年27歲的詠楠於2012年修讀表演課程畢業後便一直從事表演者及演員工作。她曾在海洋公園哈囉喂當嘩鬼演員、參演不同劇團的舞台劇演出，近年也參與不少平面及電視廣告製作。雖未至於廣為大眾所熟悉，但例如在2015年拍攝的道路安全議會廣告、電影《哪一天我們會飛》女主角余鳳芝的朋友美蘭、《中英街1號》的素青及ViuTv劇集《假若愛有期限》的梓等，令不少人會對她有點印象。

cosplay Alita製作花絮（按圖了解）：

詠楠Cosplay《銃夢：戰鬥天使》女主角 Alita的照片，被分享至網絡平台，連外國網民都讚是神還原。﹙被訪者提供照片﹚

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詠楠笑言自己入行已近7年，雖然仍被標示為新晉演員，但她並不介意，「觀眾覺得自己的臉孔新鮮其實都是一件好事。」樂觀及投入是詠楠的優點，她自言自小已經比較好動及喜歡與人互動，所以作為演員和表演者，她擅長帶起氣氛，「要娛樂人前，先要娛樂自己，所以做一件事，最緊要自己覺得好玩和開心。」

詠楠參與過的作品和廣告，是不是立即喚起對她的印象了？（按圖了解）：

道路安全議會廣告，對白為：「細佬！你叫你唔好一路行一路打機！」，有沒有常常聽到？﹙2015 道路安全議會 廣告﹚

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投入滿分的情感 試過演出太崩潰

雖肯嘗試及投入是優點，但水能載舟亦能覆舟，詠楠指因為自己太博命，曾為角色注入太多的情感，她表示：「演戲中的理智和情感，最理想的分佈是3分抽身，7分投入，因為拍戲不是一個人的事，還是與戲中其他演員達到平衡感，但我的比例經常是0:10。試過參演劇集《假若愛有期限》時，我演的角色會殺了所有人，因為我投入的能量太多，自己很難抽離。」

又例如，她在參演舞台劇《秋鯨擱淺》時，因為角色知道自己暗戀的老師要移民，使她在正式演出時的那一場崩潰了，「太搶戲，令觀眾的焦點錯落於自己身上，之後導演與我進行檢討和調整，最後將崩潰位放於下一場景，多一些內心戲的表達，效果反而更好。」

詠楠表示，每一次的演出都是一次學習的機會，揣摩表達方法和情感的收放的過程，都令她覺得很雀躍，看到她訴說種種段片與細節時，尤如再經驗一定演出的心情，就連旁人都能感受到她對演出的那份喜歡的重量。

詠楠表示，每一次的演出都是一次學習的機會，揣摩表達方法和情感的收放的過程，都令她覺得很雀躍。﹙鄧倩螢攝﹚

工作不穩定 家人支持成動力

但單靠喜歡是不能維生的，詠楠坦言演員的工作就是不穩定，「我本身住在長洲，但常常排戲至很晚才回家，試過很多次等船等到天光，所以我在20歲時便搬了出市區居住。由於工作不穩定，一收到人工便要交租，所以初期都很吃力。」當問及詠楠有沒有想過放棄，她說：「當然有！尤其去年有一個活動介紹香港10位有潛力的新演員，當中有我認識的朋友，一方面很為他們開心，但一轉頭，卻想到沒自己份兒，其實當下很難受。」

她指自己會藉寫下千字文以釋放心中所想和分析自己的心態，「我問自己究竟想要甚麼，然後覺得自己應該放下執着，才會得到自己想要的。要相信自己是可以的！」

自己一個人住，理財要很謹慎，才可減輕經濟上的壓力（按圖了解）：

詠楠指家人都很支持她做自己喜歡的事，更實際上支持她，「當時爸爸有時會替我交租。」﹙鄧倩螢攝﹚

堅持下去的原因，還來自於家人，詠楠說：「家人愈來愈老，我希望可以做出成績給他們看，想給他們更好的生活，並希望他們可以為自己的女兒驕傲。我知道爸爸很疼我，之前有20多場巡迴表演，他來看了10多場；我參演的劇集和電影，爸爸媽媽和妹妹都一定會捧場，所以我會做得更好。」

最後，問到詠楠未來的目標，她笑說：

我想做演員！

詠楠說：「家人愈來愈老，我希望可以做出成績給他們看，想給他們更好的生活，並希望他們可以為自己的女兒驕傲。」﹙鄧倩螢攝﹚

今年正上映優先場的電影《女人就是女人》，詠楠擔任主要的演員，電影更入圍了大阪亞洲電影節，詠楠開心地表示：「之前雖有參與過電影拍攝，但未試過為自己有份的電影出席國外首映，所以真的很期待！」她希望日後可以參與更多電影及電視的拍攝，嘗試多元化的角色。

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