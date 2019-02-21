【政府工】消防處聘辦公室經理　時薪335元　每周限工作17.5小時

消防處現就辦公室經理（兼職）展開招聘，雖然此職位只屬兼職合約，每周工作上限為17.5小時，不過時薪卻高達335元，如工作時間能滿足上限，月入便可多於2萬元。然而得留意，此職位除對申請人的學歷有所要求外，還須同時具備8年全職經驗才行。

頂頭上司消防處處長李建日，請緊記。（資料圖片/李澤彤攝）

入職條件

消防處招聘的兼職辦公室經理一職能提供335元的時薪，可想而知，這職位並非為Fresh Graduate而設的。

申請人除了需要持有大學學位外，或需要在DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上成績外，還必須具備至少8年全職辦公室行政經驗。此外，申請人或須通過寫作能力考核，如具備政府機構或公帑資助機構工作經驗者更佳。

工作內容

被稱為辦公室經理，此職位的工作範圍自然以一般行政和管理工作提供行政支援為主，包括：

1. 人力和財務資源管理； 2. 辦公室和樓宇管理； 3. 項目規劃與發展； 4. 處理部門非核心服務的招標、外判和合約管理事宜； 5. 策劃和推行招聘工作； 6. 處理投訴； 7. 為會議提供秘書支援服務； 8. 在更新部門刊物和事務手冊方面提供行政支援，以及； 9. 執行上司指派的其他職務。

消防處辦公室經理（兼職）招聘詳情（按圖了解）：

消防處辦公室經理（兼職）招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 7 + 6 + 5

此職位以時薪方式計算薪金，時薪為335元。獲取錄者可獲12個月的合約聘用，續約與否視乎情況。按入職要求所指，獲聘者每星期最多只可工作17.5小時，但每月須工作最少60小時，換言之，每周最少要上班15小時，以此計算，一個月應可獲取月入約20,100元。

此職位的截止申請日期是2月28日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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