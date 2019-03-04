【創業女生】Slasher人人可做？　女生：撐起「斜槓」兩字有條件

一走進她的Fitness Studio，霎時間還以為自己踏進了一間西式餐廳，沒有吵雜的音樂、刺鼻的汗味，取而代之的是整潔的空間和明亮的環境。熱情的老闆娘周依蝶，帶著編輯們一一參觀介紹，令我們嘖嘖稱奇，當下真有股想立即放下包包，讓身體動起來的衝動！

對事物抱有一顆求知的心，讓周依蝶不管在記者還是健身房闆娘的工作，都顯得能屈能伸。（女子學提供）

因求知慾成為記者，又因想助人而創業

周依蝶笑說，自己是天生的好奇寶寶，也許是因為大學前家中管教嚴謹，一直等到大學後，才驚覺世界上有許多有趣的事情，等著她發掘。向來求知慾極高的她，很喜歡「追根究柢」，例如看到環境特別的咖啡廳，就想了解裝潢是怎麼做的、看到拍得有意境的照片，便想學習攝影的技巧、看到運動員漂亮線條，也想親身鍛鍊……這樣的性格讓她自然地走向記者之路，能在第一時間裡，獲得第一手的訊息。

在記者的職涯中，周依蝶接觸過形形色色的人物，恰巧能夠滿足她強烈的學習欲望，其中又以著名企業大老闆的經驗訪談，為她帶來新的人生思維。在多次與郭台銘、張忠謀的採訪中，她悟出了一個道理：「成功的秘訣很簡單，你得先明白各個產業的脈動，懂得抓市場縫隙，找出適合發展的時間點或契機。」這句話，也讓周依蝶開始思考自己是否也能挖掘出某個產業中的新契機。

成功的秘訣很簡單，你得先明白各個產業的脈動，懂得抓市場縫隙，找出適合發展的時間點或契機。 周依蝶

左思右想後，她決定從自己熱愛的運動著手，想到自己去過的健身房不在少數，卻還是找不到一個 100% 完美的運動場所，讓周依蝶興起了創業的念頭，她希望能幫助到想要運動的朋友們，找到一個空間舒適、制度透明、地點便利、多功能教練、器材精美的健身房。於是在兩年半前，「肌轉 Fitness Studio」便正式成立了。

健身房內整潔明亮的環境，給了運動人士一個舒適的空間。（女子學提供）

擬定「企劃書」的重要

回憶起創業初期，周依蝶立刻嚴肅了起來，並斬釘截鐵地說：「凡事一定都要有計劃。」沒有人天生就知道怎麼創業，在所有事情都不了解的時候，可以先從每天的行事曆上開始，清楚哪時候有哪些事情需要處理，行徑中自然就會衍生出的問題，首次得花多一點的時間找出問題點，但一一解決後，就能降低下一次的出錯頻率。創業流程混亂，便要擬定「創業企劃書」，即可清楚地看到成本、工作內容、地點評估、人力考量等各面向的問題，且未來在面對一道道「關卡」的時候，也不會手忙腳亂。周依蝶認為，一份「創業企劃書」的完整度，其實就能看出往後的成功機率有多高。

當然，創業路上的困難是不會停止的，各種缺漏、壓力總是無預警地襲擊而來。但對周依蝶來說，有時候她反倒期待「錯誤的發生」，因為這樣才能從中修正、調整到最佳的營運狀態；很多時候當下感覺困難的事情，往往在成功後學到更多東西，使「錯誤」看起來，也並非全然是件壞事。

準備創業後需要事先做好企劃，才能明白下一步應該怎麼走。（女子學提供）

在跳躍式的行業，尋找工作平衡點

談到如何在記者和健身房的工作上找到平衡，周依蝶顯得神若自然，她覺得雖然兩者間的差異性極大，在他人眼中有點「八竿子打不著」，但在時間上的非常好做分配。記者的工時好抓、健身房的時間零散，平常白天做好記者的工作，利用下班或假日的時間再來處理健身房的事務。

對周依蝶來說，記者的職業帶給她更大的學習力。（女子學提供）

不過，偶爾還是會有調適不過來的壓力，例如在健身房整理資料到半夜，隔天早上卻需要搭一早的高鐵到南部出差；或是和員工討論休假時數、未來走向而意見不合的時候，就會感到特別無力。所幸，周依蝶天生樂觀，她強調「放鬆真的很重要」，當身心俱疲的時候，找一段時間，拋開所有代辦事項、什麼都不想、完全放空，利用一個下午的時光，讓她好好充電，重新整理心情再出發！

用運動排解壓力，也是周依蝶一種紓壓的方式。

基礎扎穩了，才有資格談未來

周依蝶始終覺得，在創業路上自己還算是新手，仍有許多事物在前方等著她學習接收。最近幾個月，她有了展店的想法，幾經思考和討論後，才發現「團隊」只適用於一間店，但要擴展的話，需要建立起一個組織與系統。這對個性向來「說到做到」的周依蝶來說，無非是一大挑戰，她簡單將健身房未來的規劃，初分為短、中、長期的願景。年前採訪時，她告訴編輯想利用過年假期，重新裝潢店面的環境空間，這項短期的規劃，她做到了；接著是希望能設立專屬 Youtube 頻道，宣導一些運動的觀念和技巧，而更長遠的目標則是開發 APP 和拓點，後續的種種計畫，更是需要一份份完善的「企劃書」。

利用過年假期，周依蝶親手為健身房打造新氣象。（女子學提供）

專訪到了尾聲，問周依蝶對目前「斜槓青年」的看法為何？她表現出認真的神情說：

對我而言，必須在所屬領域中有深度的了解，具備一定的產值，才撐得起『斜槓』兩個字。 周依蝶

身為斜槓青年，周依蝶顯得甘之如飴。（女子學提供）

永遠不要滿足現狀，才有進步的空間，抱持著這樣的心情，周依蝶不斷地在挫折和考驗中找尋方法，並從中修正，即便辛苦，但對未來的她來說，都是一堂堂寶貴的課題。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】