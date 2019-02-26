【終生幸福】做餐飲、炒散難結婚？　調查列十大伴侶理想職業排名

認識一個人，知道對方的職業，會否是你考慮與他交朋友的重要因素呢？要考慮對方是否為理想結婚對象，「職業」往往是一大重要因素！ 早前一個在日本進行的調查，便就「最受男性歡迎的女性職業」、「最受女性歡迎的男性職業」、「最常遇到危險對象的職業」及「最不容易結婚職業」等範疇進行統計，香港的打工仔或可作參考。

日本上班族常自嘲社畜，但其實公司職員都是不錯的職業。﹙GettyImages/VCG﹚

還記得小時候的作文題目嗎？大家都一定寫過「我的志願」這題萬年不老的長青題目。那時大家總是寫上熱門的職業，或爸媽想我們從事的職業，如醫生、律師、法官或警察等，這些專業人士又是不是必佔據最受異性歡迎的職業榜首呢？

按職業統計10大男士最想娶得的女性（按圖了解）：

10.【OL】﹙GettyImages/VCG﹚

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頭幾位的職業都比較有親和力，以及懂得照顧人，看來大部分男士撰另一半時，都偏向喜歡選擇溫柔體貼和賢良淑德類型。

按職業統計10大女士最想嫁給的男性（按圖了解）：

10.【自僱人士】﹙GettyImages/VCG﹚

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女士揀選理想結婚對象的首要條件，大多都注重收入和前途穩定的工作。雖然當老師都是比較穩定的職業，但有被訪者表示害怕對方囉唆、挑惕或道德標準太高而卻步。

而行政人員和公司職員在男、女兩大排行榜上都榜上有名，看來考慮到結婚和理想的伴侶時，打工仔都會考慮到現實的狀況，不會只着重幻想。

3種最常遇到危險對象的職業

而日本女士之間有一個不成文的說法，若想感情穩定平安，就盡量要避免與以下三種職業的男生交往，分別是：

1.髮型師

2.調酒師

3.樂團樂手

她們的解釋是，因為髮型師連假日都要上班，下班又要留下來練習，工作時間太長，難以陪伴另一半（但其實在香港，很多普通都工作都需要OT，放假又未必真的能放假……）；調酒師則要日夜顛倒的工作；樂團樂手的收入較為不穩定，而被訪者亦表示比起感情，樂手偏向以追求夢想作為優先，而感到較少安全感。加上這三種行業認識異性的機會多，故女士經常會擔心。

當然並非所有人都能一概而論，但這是大部分日本女士的看法。

最不容易結婚職業

1.只靠兼職為生

2.餐飲業

3.服裝零售業

4.牛郎/陪酒女郎/性工作者等特殊行業

他是日本最貴的牛郎（Roland），結婚難嗎？（日本通網提供）

最不容易結婚的行業，不外乎就是因為收入不穩定、排班制，或在工作環境容易認識其他異性。結論是，無論男士還是女士，在挑選結婚對象時，都傾向於尋找收入和工時都穩定的另一半。

因為另一半是與你共度餘生的人，要長期相處，所以大家這樣認真和實際的考慮也是無可厚非。然而，若不以結婚為前提，其實一個人當甚麼職業都好，只要能交心的，都能當朋友。

﹙資料參考：letsgojp﹚

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