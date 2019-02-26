【職場健康】評估飢餓感、分散注意力　6招戒除上班吃零食習慣

1. 【用其他方法取代吃零食習慣】 很多時候，我們吃完正餐後，仍想再吃一份甜品才覺滿足。戒甜點、零食和戒煙差不多，你需要用有效的方式取而代之。註冊營養師 Jen Silverman指，打工仔可在午飯後或小休時喝熱茶、步行10分鐘、聽音樂、上網閱報、打電話給朋友聊天等方式，以打破吃零食的習慣。（GettyImages/VCG）