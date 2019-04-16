【通勤日常．一】居住、上班同在葵涌　打工仔：10分鐘返到公司

在香港打工，跨區上班實是常態。不少打工仔會哀嘆每天用在通勤的時間太多，致生活與休息時間一再被壓縮。 90後的Edward（Ed）卻是較「幸運」的一位。居於葵涌，亦在此區上班的他，每天只需步行10分鐘便可上班，下班後亦確有充裕時間做「自己嘢」，不過當比別的打工仔享受更多私人時間時，他也表示自己平日會爭取機會衝出葵涌區，「我不想常常有返工的感覺呀！」

在葵涌居住的Ed，平日於區內的九龍貿易中心（KCC）附近上班，由居住地點返回公司的路程只需約十分鐘。（高仲明攝）

於三年前與家人一起搬到葵涌的Ed，在5個月前開始在區內的九龍貿易中心（KCC）附近上班。記者和他一起由公司步路返回家中，沿途一邊拍照、做訪問，大約花了16分鐘時間。他跟記者說：「你的步速較慢，若我平時自己一個人走的話，十分鐘就到了，很快。」

不少打工仔都受通勤時間太長所困，上、下班時都要趕時間迫巴士、迫地鐵，但Ed卻幸運地不用面對這個煩惱。他表示，行路上班、下班，時間可以由自己控制，趕時間的話可以跑回公司，想休閒一點又可以慢慢走。

Ed日常通勤狀況（按圖了解）：

行路上班、下班，時間可以由自己控制，趕時間的話可以跑回公司，想休閒一點又可以慢慢走（高仲明攝）

懶床也不怕

工作地點鄰近居所的好處不外乎省時間和省錢，Ed指，他平日大約在早上9點起床，慢慢梳洗和吃早餐後再上班也不遲，最誇張的一次，他試過至九點半才醒來，但仍趕得及準時回到辦公室。此外，有時候中午想休息一下，他也會買飯回家吃，然後小睡片刻。

Ed曾在大學實習及做兼職時試過跨區上班，每天來回葵涌及港島，每日車費約30元，但現在用於通勤的費用卻是一元也不用，要到工餘時外出娛樂消遺時才需支付交通費。 雖然享受到同區上班的好處，但Ed坦言，在求職時，工作地點是絕非唯一因素，「我比較有彈性，不介意到其他區上班，當然現在的工作這麼接近居所，這是很幸運的。」如果可以選擇，他希望到中環或尖沙咀上班，「特別是中環的工作環境好，比較decent（體面），而且屋企樓下有巴士直達，半小時內便可到達。」

葵涌區食肆選擇多，Ed不時在午膳時間嘗試新餐廳。（高仲明攝）

葵涌區素以美食選擇多樣化聞名，即使是KCC附近的選擇也相當多，Ed可以一星期吃五間到不同的食肆惠顧。此外，距離他居所5分鐘路程便可到達「美食天堂」葵涌廣場，令人相當羨慕。

不過，Ed有一個只有同區上、下班的人所會面對的小煩惱。他笑指，由於上班和居住的地方都在同一區，因此平時下班後跟朋友約會聯誼，以及在假日時都盡量衝出葵涌區，例如去荃灣、沙田、尖沙咀等地區，「去葵涌的話，路途與返工一模一樣，就算出街都有返工的感覺。」

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