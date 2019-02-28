【職場觀察】中層員工「消失」有原因？四點觀察或有助留住人才

一年容易又轉工潮。這年代什麼事都快上快落，有人話很多公司、很多行業都有斷層問題，即中層人員不易尋找，到底發生什麼事呢？

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老一輩的多是主管級數，即在同一間公司，注意，是公司，不是同一行，可能已經服務了逾十年。年輕一輩的，多數是剛畢業，又或者在同一間公司逗留一、兩年就轉公司，甚或轉行。而服務四、五年以上，八年以下的呢？好像都銷聲匿跡了。

為什麼會這樣？我不想簡化這種現象，同時也未必有能力說得準確。我就先從個人經驗出發好了。

一年容易又轉工潮。這年代什麼事都快上快落，有人話很多公司、很多行業都有斷層問題。（Gettyimages／視覺中國）

曾經有人問過我，你會因為什麼因素才會選擇逗留在一間公司。這當然是針對我之前轉工的頻率而言，其實有些工作做不長也非我所願，這裏先撇開不談，就先講講「我認為公司有什麼因素可以令人才逗留」。

一、信念與員工一致

工作工作，最理想的當然是「敬業樂業」。但是如果入錯行，又或者只顧靠工作搵錢，好難做到「敬業樂業」。所以，員工層面，至少，你做的那份工是自己有些少興趣的。在公司層面，一間公司的營運當然要以商業利益為最先考慮，但同時，也要有一個定位，也要有一個信念。比較籠統的，可能做時裝服飾的，要產品都是「平、靚、正」惠及萬民的；比較細緻的，可能有些口號：「要以某事物改變某事物」這樣的。當公司信念與員工一致，員工自然會認為公司除了謀利以外，還賦予了共同目標，一起為某個領域而努力。

當公司信念與員工一致，員工自然會認為公司除了謀利以外，還賦予了共同目標，一起為某個領域而努力。（Gettyimages／視覺中國）

二、能讓員工有成就感

作為公司員工，簡而言之，從合約精神來講就是付出勞動力換取薪金和福利，但是，這些最基本的東西每間公司都能給予，甚至可以換取到更好。員工為什麼要留在這裏？那是因為公司能給予員工與別不同的東西──成就感。員工做事，最後獲取實利的是公司，員工為什麼要賣命？成就感。

我強調了兩次成就感，到底那是什麼？那就是將公司的事當自己的事，其中可能涉及有沒有權力，有沒有「擔大旗」的機會，但縱使是基層員工，參與每個項目時，都能感覺自己出了力，事後有所回報的──例如對外合作單位會認識到自己（縱使很顯淺的）、上司簡單一句的稱讚、部門、團隊慰勞宴之類，也能起到作用，最重要的是，員工完成每一項任務之後，覺得自己可以自豪地向人分享的。

員工完成每一項任務之後，覺得自己可以自豪地向人分享的。（Gettyimages／視覺中國）

三、能讓員工有發展及晉升空間

做同一份工作，可能職責範圍始終無甚分別，當然，有些工種確實是這樣，但人總會有疲倦、沉悶的一刻。適時調度及擴大工作內容，保持新鮮感固然要緊，但如果沒有晉升機會，又或者晉升了但其實職責與以前差不多，那員工也未必能保持積極態度。

尤其不是小型、獨立的公司，在中、大型公司的分工如果仔細，某職位的人可能永遠只能接觸及學習同一樣的事物，那眼界、學識也難以積累，多讓員工參與會議（內、外部均可），跑跑活動（凡涉及公事或讓該事情變成公事一部分），也是一個好方法。

能讓員工有發展及晉升空間就可留住人才。（Gettyimages／視覺中國）

四、讓員工有私人時間

設彈性上班時間，讓員工工餘可以報班或做副業──這應該是現代社會常態了，不少有一技之長的人無論為興趣也好，接了工作也好，都會寫寫文、修修圖、剪剪片這樣子，讓員工在正職以外的時間喘喘氣，找回自己，感受一下自己「活着」的狀態，員工自然更不願意流動去新環境。

讓員工在正職以外的時間喘喘氣，找回自己，感受一下自己「活着」的狀態，員工自然更不願意流動去新環境。（Gettyimages／視覺中國）

從個人而言，這些都是一間公司讓人肯逗留、駐足較久的因素，當然屬老生常談，但做不做到又是另一回事啊，而且還有很多因素──例如人事問題之類，就不想再花篇幅講了。人的專注力果然有限啊，洋洋灑灑寫了幾段後就走神了，今次講到這裏，有話下次再說，謝謝。

撰文：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一間公司可以如何留住員工？」​】

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