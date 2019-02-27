【職場熱話】照料受創老伯　耽誤上班時間　同事：都係當你遲到

守時是美德，更是公司規矩，但人命當前，打工仔應如何抉擇？ 有網民於本日（2月25日）在社交平台上分享一段救助途人的經歷，除指在場願意伸出援手的途人不多，更表示他的同事以公司沒有相關指引為由，指他在這情況下仍屬遲到。 事主於文中慨嘆香港人『返工第一』的特質非一朝練成，而不少網民亦就事主的舉動而留言支持及分享感受。

每分每秒都有它的價值，但事出突然，要你在同理心與工作上作取捨，該如何選擇？（資料圖片）

早前有網民於Facebook專頁「Tai Po大埔」撰文分享經歷，指他於早上在一餐廳遇見一名長者意外受傷，於是主動報警尋求協助，並逗留至救護員到場為止。然而在照料傷者過者中，只得事主、另外兩位途人及一名保安伸出援手，而餐廳職員及其他途人卻未有參與協助，而事主在事發起，跟公司查詢在這狀況下遲到的安排時，同事更以因公司沒相關指引為由，所以仍會視事主為遲到。

可幸事主最後仍能準時上班，但他仍感慨同事與大多途人會視準時上班比一盡公民責任重要，並嘆息「香港人『返工第一』呢種特質非一朝練成」。

事主分享事發經過及感受（按圖了解）：

事主分享事發經過及感受（Facebook專頁「TaiPo大埔」截圖）

事主在平台分享經歷後，旋即引來大量網民留意，內容除在稱讚事主外，也不忿於不少人對此事的冷漠。

網民意見（按圖了解）：

網民就事主盡公民責任發表意見（Facebook專頁「TaiPo大埔」截圖）

+ 9 + 8 + 7

當然，憑單一事件很難判斷香港打工仔是否都抱有「返工第一」的想法（起碼事主已經是例外了），但事主這次的分享，對打工仔來說會是一次很好的提醒：提醒你的人生其實不（應）只得工作，生活中其實還很更多事情值得你花時間處理，對陌生人如是，對身邊人更是。

不少人會諷刺香港打工仔奴性重，凡事工作為上。的確，職場上很多事情都不得由自己作主，更多時候只得服從上司與公司的安排，但事主已用行動證明在緊急關頭，打工仔仍是有自行決定緩急輕重的判斷。要批判其他途人及事主同事其實沒什麼意義，反是有一位網民的意見，卻值得很多人支持：

有人建議網民別再指責沒伸出援手的人，反該做自己認為值得做的事，用行動感染他人。（Facebook專頁「TaiPo大埔」截圖）

多說無用，能用行動感染他人，社會才會變得溫暖。

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