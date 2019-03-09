【學外語】Google Play年度最佳Apps：每日5分鐘輕鬆學識32種語言

背單詞，學外語，我再次回想起，被abandon支配的恐懼。絕大多數學生都在學英語背單詞的漫漫長路上掙扎過，輔助工具從最開始紙質版紅寶書，到後來的「百詞斬」、「扇貝」，再到最近的「薄荷閱讀」、「英語流利說」，為了鼓勵懶癌患者多堅持幾天真是無所不用其極。 然而很多人仍是一路學一路累一路血和淚。於是我不禁想到，那些國際友人學外語也是如此痛苦而多災嗎？這款從國外紅到國內並一路爆紅成年度最佳的語言學習Apps也許能給出一些答案。 文：劉博／AppSo

清新簡約的設計風格

打開Drops，你會感受到一種輕鬆愉悅的氣氛：無論是柔和悅目的漸變色背景還是趣味十足的水滴式動態設計，都打破了嚴陣以待嚴肅對待的緊張感。沒有詞彙量測試，沒有複雜的功能。彷彿在跟你說放輕鬆，先學着玩玩。

▼▼按圖放大，先了解一下「Drops」的基本界面▼▼

多國語言可選，語種劃分細緻

語言學習類app多數走精而專的路線，深耕某一種或某幾種語言，而Drops卻反其道而行之。在最新版本中，可供選擇的語言多達32種——而且仍在不斷更新，幾乎每月都會增加新的語言，可以說是非常國際化了。看著新版中設計精美的地標+國旗的圓形圖標，甚至讓人產生了「世界那麼大，我想去看看」的旅遊衝動。

值得一提的是，Drops還對語言做了更加細緻的劃分，如中文分為普通話和粵語，英語分為英式和美式，葡萄牙語分為巴西和歐洲。方便學習者了解不同的發音和使用習慣。當然，將如此多的語言放在一款app中，不太可能做到深入和專業。Drops的邏輯是，所有語種都採用同一套單詞短語，根據學習者的母語和所學語言進行互譯。因此即使選擇學習不同的語言，課程和內容也基本是一樣的。主打視覺記憶的Drops給每個詞條都設計了對應的卡通圖形，簡潔明了便於記憶，也使app整體的美學風格非常統一。

詞彙方面也非常貼近生活。既有初高中難度的（如bamboo，竹子），也有在各類考試中都非常少見的（如gecko，壁虎）。（AppSo提供）

內容精簡，注重應用場景

根據應用場景進行單詞分類是Drops 的一大特色，99+ 的主題覆蓋了日常生活的大部分場景，實用而基礎。詞彙方面也非常貼近生活。既有初高中難度的（如bamboo，竹子），也有在各類考試中都非常少見的（如gecko，壁虎），可見詞彙的選擇並不是以傳統考試為標準。

新單詞出現時，會有上下兩個箭頭，向上劃表示認識，不需要再練習，向下滑表示需要記憶，後面會以各種形式出現數次以強化記憶。有趣的是，單詞的母語解釋只有在單詞第一次出現時閃現1-2秒，後期則只會對單詞和圖形進行大量重複，建立視覺形像上的聯繫，減少母語的干擾。

Drops的內容以單詞和短語為主，且只提供了拼寫、讀音和詞義，沒有例句、語法及相關的拓展，在信息量上非常精簡。這也體現了它的學習理念，目的在於培養興趣，鍛煉日常溝通交流的能力，而非應付考試與專業研究。

▼▼▼玩法多樣，遊戲式學習，按圖放大了解如何可從不用玩法中加深對單詞的記憶▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

也有對對碰式的匹配題。（AppSo提供）

在匯總頁面中，還可以查看每個單詞的學習進度，當重複一定次數後，對應單詞的進度條就會滿格，代表這個單詞已完全掌握。當完成50個單詞後，就可以進入「高難度詞彙武館」，這個功能是針對重點易忘詞彙進行強化訓練。

「每次五分鐘」的時間控制系統

在舊版以及最新免費版的Drops中有使用時長的硬性限制：每次只能5分鐘，用完後便只能等倒計時結束或者點個廣告獲取額外時長。不過在最新版本中，港幣玩家，哦不，港幣學家則可以通過購買專業版，取消時長限制並獲得去廣告、重複學習主題等特權。另外，iOS用戶可以免費體驗3天的專業版，可以先試用再決定是否購買，畢竟$1248的終身專業版還是很貴的。

▼▼▼匯總頁面中可以查看每個單詞的學習進度，也有「每次五分鐘」的時間控制系統▼▼▼

總的來說，Drops是一款內容偏基礎和實用、形式新穎、設計精良且通用性很強的語言學習類app，與其他在考試就業升職壓力下誕生的各種app不同，它主打輕鬆實用有趣，雖然沒有那麼複雜強大的功能，但至少不會讓你對學語言心生畏懼，感到厭惡。對培養興趣、鍛煉基本的溝通交流能力非常有幫助。也許在沒有各種強大壓力的環境下，學外語對老外們來講更多的是一種樂趣吧。

當然，無論快樂還是痛苦，學習語言都是一個漫長的過程，而Drops 的英文原意也正與中國成語「水滴石穿」相呼應，闡述了貴在堅持的道理。在drop by drop 的學習過程中，願你能體會到學習一門語言更深層次的樂趣，並打開認知上的另一扇大門。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Google Play 年度最佳 App：每天 5 分鐘，輕鬆學會 32 種語言】

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