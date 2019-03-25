【PowerPoint教學】黑白、單色設計更專業　即學簡報配色入門技巧

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直到今天對於那些高大上的配色理論依然不是很懂，但是讓眼睛舒服的配色一定不會錯。所以，就有了下面的懶人配色三寶。

1、黑白色系（初級）

灰色系（黑白）是我們熟知的萬能色，即使你不懂甚麼叫萬能色，也明白黑色和白色的衣服鞋子是百搭的。同理，灰色系的顏色和任何其他顏色也是百搭的！

如果對於花花綠綠的顏色無感的話，黑白配也是一種不錯的選擇啊！黑白色運用恰當的話，分分鐘甩掉其他帶顏色的模板幾條街。

▼▼比如這樣～（按圖放大看完整Template）▼▼

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2、單色系（黑白+其他顏色）

既然黑白是萬能色，那就隨意配上其他一種顏色好啦（基本任何一種都可以），而且不會醜的。

▼▼比如以下三款例子～▼▼

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3、選擇相近的顏色（2-3種）

如果一種顏色看多了會覺得單調的話，相近色的搭配也是不錯的選擇！打開選色界面，隨便找個喜歡的區域。就拿紅色這片來舉例子，隨便在這個地方或者周圍選2-3種顏色（最好不要超過3種）。

▼▼按圖放大看完整Template▼▼

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說點題外話

配色是做好PPT中很重要的一環，但只有這一點是遠遠不夠的，排版、字體等也是十分考究的部分。上面舉的例子有可能在部分場合來說過於花肖，重點在說明配色的重要性。

【本文獲「觀海PPT」授權轉載，微信公眾號：GuanhaiPPT】

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