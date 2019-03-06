【Facebook揭秘】專責過濾色情、暴力內容　合約員工離職後患創傷

你一天在Facebook上po幾篇文？想像一下，擁有超過20億用戶的Facebook平台，即使只有幾萬用戶是張貼暴力、色情、激進言論的活躍用戶，平台上一天會出現多少不當影片、照片與文字內容？ 文：楊晨欣

除了薪資不平等以外，這些「內容仲裁者（職位名稱：content moderator）」的工作環境、工作職務，也不盡理想。（GettyImages）

據外媒The Verge報導，Facebook專門與外派公司合作，主要讓他們的合約工，每天坐在電腦螢幕前掃視，過濾掉平台上的不當內容。這個對品牌形象、用戶體驗相當重要的工作職位，每小時工資卻只有15美元（約117元港幣），每年工資約2萬8千美元（約港幣21.8萬元），反觀，Facebook正職員工平均年薪為24萬美元（約港幣187萬元）。

除了薪資不平等以外，這些「內容仲裁者（職位名稱：content moderator）」的工作環境、工作職務，也不盡理想。

內容仲裁者，離職後大多成創傷後壓力症候群患者

身為內容仲裁者，其主要職務內容就是瀏覽平台貼文、確認是否符合Facebook政策規定、刪除或保留有爭議的貼文內容。但是，換句話說，他們的工作內容就是每天觀看好幾百篇與色情、仇恨言論、暴力等相關的貼文，並刪除他們，避免其他用戶看到。

據The Verge報導內容，一位內容仲裁者就得在許多同事面前，播放一部描繪丈夫被他人不斷用刀子捅入身體，同時在他妻子面前求饒的影片，同時告訴其他工作者，這樣的影片違反Facebook政策，得被移除。他得佯裝沒事地解釋工作，內心卻不斷作嘔。

日班的內容仲裁者，每天早上7點開始上班，每天大概瀏覽3、4百篇類似的內容，中間有2次15分鐘休息時間、1次30分鐘午餐時間，以及每次輪班不超過9分鐘的「健康時間」，這是當他們因為所看到的內容感到心裡不舒服，就可以短暫離開位子的時間。

身為內容仲裁者，其主要職務內容就是瀏覽平台貼文、確認是否符合Facebook政策規定、刪除或保留有爭議的貼文內容。（GettyImages）

這些內容仲裁者都有簽訂保密協議，不得把自己每天在Facebook內看到的內容告訴他人，就連家人、伴侶也不行。據報導，每個內容仲裁者工作約1年，就會開始出現類似創傷後壓力症候群的症狀，這個時候他們會選擇離職，即使症狀持續跟著他們，卻再也無法獲得Facebook或派遣公司的相關資源。

除此之外，長時間暴露在這些偏激內容中，內容仲裁者也開始有類似的世界觀，工作環境中對他人開黑色笑話、對同事說話偏激等，為了減輕心理壓力，有些內容仲裁者甚至還在休息時間抽起大麻。

因為內容仲裁者隸屬派遣公司，不屬於Facebook管理，派遣公司一開除這些合約工，他們就喪失任何保障，沒了工作，只剩下受過傷的心靈。

2017年5月，Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示，會擴大內部社群操作團隊，來管理平台上的不當貼文。（GettyImages）

單季獲利70億美元的企業，或許能做得更好

Facebook在全球約有1萬5千名合約工擔任內容仲裁者，他們遍布全世界20個不同地點，負責過濾50種語言平台貼文。

2017年5月，Facebook執行長朱克克格（Mark Zuckerberg）曾表示，會擴大內部社群操作團隊，來管理平台上的不當貼文。於2018年底，大約有3萬名員工負責平台安全事務，其中有一半都是過去合約派遣的內容仲裁者。

The Verge報導刊出後，Facebook回應表示，他們所合作的派遣公司，都有良好的工作環境與條件，Facebook也有固定與這些員工互動，確保他們的工作狀況，或許有一些不滿意員工散播負面消息的意外，讓他們的努力陷入疑問，但是內部的全球營運團隊，將會繼續以此方式運作，同時確保這些合約工擁有良好的資源支持。

Facebook以「全球規模化」運作，當作選擇派遣合約工來過濾平台內容，或許有他們的立場。但是，考慮到過濾平台內容職務本身的重要性，以及Facebook是一家單季度獲利69億美元的跨國企業，如此對待員工，似乎值得被提出討論。

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