【職場熱話】帶100萬返大陸享受人生　網民：三線資產、五線智慧

香港生活成本高，不少打工仔對前景相當灰心，沒有能力買私樓，居屋難抽中，公屋入息又超標，結果只能捱貴租住「劏房」，生活相當逼人。有網民在討論區發文，表示打算帶一百萬港元上大陸二三線城市生活，享受人生，其言論引起不少回應，惟大部分人指只有一百萬元在內地二三線城市連買樓也不夠用，更不用說享受生活。

近年愈來愈多港人考慮移居外地，資產不多者大多會選擇台灣、泰國，甚至中國內地。（資料圖片）

該網民在討論區以「準備帶100萬港幣上大陸二三線城市生活享受人生」為題，表示打算去內地二三線城市花20萬買樓，每日吃麵包和粉麵填飽肚皮，由於其他開支不多，他估計每月只需花1000元，60萬元可用50年。

（按圖觀看全文）

（連登討論區截圖）

樓主的言論引來網民熱烈回應，大多數網民認為樓主不切實際，因為現時20萬元根本不可能在二三線城市買樓，三線「近近哋」東莞、珠海、惠州，「20萬買二三線，停留喺幾多年前？」、「農村應該有」。有網民的家人在深圳和東莞都有物業，表示深圳羅湖區1100呎賣700萬人民幣，東莞寮步三層2600呎也要400多萬人民幣。

除了買樓問題外，不少網民認為在內地生活質素低，連基本的保障亦欠奉，「二三線城市分分鐘成日斷水斷電，最基本嘅生活保障都未必有」，「隨時講錯嘢做錯嘢，官既沒收財產、被失蹤，平民既你就死咗都唔知咩事」，直指享受不了原有的生活水平不算是享受人生，而是將標準下降而已。

（按圖了解更多網民意見）

（連登討論區截圖）

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此外，有網民非常擔心醫療和健康問題，表示如果生病的話，二十萬元一定不夠用，又嘲諷樓主在內地天天吃地溝油、吸霧霾，「可以早啲死，話唔埋仲有錢剩。」根據香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處，現時內地的大多數醫院尚不接受境外醫療保險，香港居民在這些醫院的費用可能需要憑據相應繳款單及發票向境外保險公司申請賠償。

又有網民指，樓主的言論反映一線心態、三線資產、五線智慧。他們又大力評擊內地空氣、衛生、食材、交通安全、人民質素差，生活難言享受。有人建議，如錢不多又想離想香港，台灣或泰國是不錯的選擇。

在芸芸國家中，你會選擇到中國內地落地生根嗎？（GettyImages/VCG）

年輕人逃出香港，無非是想有更好的生活質素，何謂更好則每個人有不同的標準，例如住大屋、環境好、娛樂活動豐富、食物廉價、有言論自由、人民質素高等，一個地方總有好有不好，只要你可以接受其利與弊便可。

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