【生存之道】勤力博升職　除時犯眾憎？　掌握「暗搏」技巧保平安

在職場上最孤獨的人，除了主管之外，就是正在博上位的小薯。如果你有四、五年工作經驗，又正在博上位的話，你感受到的會是孤獨、無助以及疲勞……

同樣受人二分四，你事事認真人家漫不經心，高下立見。（GettyImages/視覺中國）

最近我在大學講的一場職場講座之中，有同學問了一個很好的問題：「喺職場入面點樣可以博表現，而又唔受其他同事排擠？」這個問題問得相當之好，因為大部分正在博上位的小薯不是因為怕被人講是非而被其他同事「射波」做死，就是被其他較懶惰的同事排擠。

上述第一條路是萬萬不可走的，因為接受別人「射波」，沒有人會多謝你，只會覺得你是傻仔，卻又影響自己本身工作的質素，進而影響升職機會。

第二條路也是不好走的：試想想，如果你是主管，下屬之間有一個人表現特別勤力，你會怎樣做呢？會給他嘉獎？不，這是從小薯角度的想法。當一個精明的上司遇到一個特別勤力的下屬，一定會把他當成一個榜樣，然後向其他表現平庸的下屬施壓，質疑為什麼別人做得到，他們卻做不到，藉此提升整個團隊的生產力。結果一向懶慣的同事，便要和昨日的美好時光說聲再會。換句話說，上司心目中的「榜樣」，其實是其他下屬心目中的「箭靶」。

論功行賞只是決定升遷名單的其中一個考慮，對上司來說，顧全大圍更是重要。（GettyImages/視覺中國）

不明爭 便暗搏

所以在這裡我想介紹第三條路，就是「暗搏」。簡單來說就是在不傷害既得利益者（懶惰慣的同事）利益的的情況下去表現自己。

在日常工作之中通常都會有group work。身為正值博上位的小薯，千萬不要為了突顯自己而把自己那部分的質素做得大大高於其他人的水平，因為這樣的差異會引起上司的注意，進而要求其他人重做，結果變犯眾憎了。

另一方面，上司的想法通常都是天馬行空。如果你知道這個天馬行空的想法需要一group人去做的話，便千萬不要附和，因為這等於拖其他人落水，也是犯眾憎的行為。但如果只需要一個人去做呢？那不妨自動請纓，並把工作做得盡善盡美在，在上司心目中贏取好印象。

所以暗搏的精要，是在於在不太張揚，也不影響其他人利益的情況之下，把自己的部分做出超班表現，藉以贏取只有上司才知道的好印象。

結語

看到這裡可能大家會問，既然我一心博上位，旗幟鮮明，得罪其他懶惰的同事又何妨！？但其實上層不是這樣想的，上層的想法是：要升一個人，除了考慮他的個人能力之外，也要考慮這個升職的決定能否服眾。如果升了一個大家都不喜歡的人做上司，不單止不能夠凝聚團隊，更會影響高層在一眾小薯心目中的印象，認為高層昏庸無能。所以如果小薯想要升職，要學識做事之外，更加要學識做人。

半宅職薯

企業培訓師。18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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