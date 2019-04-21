【職場新人】工作不能只追求「Passion」！適合自己反而更加重要

Follow your passion、追隨夢想、興趣在最近二十年成為主流意見，彷彿只要你開始追尋自己熱愛的事情，成功就會隨之而來。事實是否真的這樣？

Follow your passion、追隨夢想、興趣在最近二十年成為主流意見，彷彿只要你開始追尋自己熱愛的事情，成功就會隨之而來。事實是否真的這樣？（Gettyimages／視覺中國）

《Deep Work》作家Cal Newport指，曾為Steve Jobs撰寫自傳的作家Walter Isaacson，便反對follow your passion 這論調。Isaacson回憶Steve曾說過我們都身處歷史的洪流中，應該要投放自己的力量，去幫助自己的社區和別人。幾十年後，別人對你的評價就是你不止有熱情，更關心你能否造福別人。換句話說，我們不僅要追求自己熱愛的事情，而是比自己偉大的事情。

2015年，為哥倫比亞大學畢業禮作演講嘉賓的商人兼投資者Ben Horowitz，更以 Don’t follow your Passion 為演講題目。他認為只講求熱情會很危險；而提供職場資訊和事業建議的網上獨立平台 8000 Hours，根據超過 60 個關於 dream job 的研究結果，認為只追求passion而缺乏其它令工作快樂的因素，也不會從工作中獲得滿足感。

只講passion有何弊處？

1. 興趣會經常改變！

人性天生都有點貪新忘舊，想想自己從小到大「我的志願」已經變了多少次便知道。你所喜歡熱衷的事情也一樣，會隨著年日而改變。你今天喜愛的東西，難保 10 年後還是那麼熱愛。

人性天生都有點貪新忘舊，所喜歡熱衷的事情也一樣，會隨著年日而改變。（Gettyimages／視覺中國）

2. 有興趣不等於做得好

日本著名導演北野武甚至在自己的著作《超思考》中直言自己不是真心想做漫畫：「漫畫跟電影都不是我真心想做的工作，也幸好我不想做，自己不喜歡的職業，做起來會比較順遂。」他指：「或許有些導演真的從小就立志當導演，但我不覺得他們拍的電影有多好看，可能是因為太喜歡電影，反而沒辦法客觀地看電影。」人對不太喜歡的東西反而會看得透澈，再說無論哪個行業都有盲點，所以稍微保持距離的旁觀者，會比全心投入的當局者更容易發現盲點。如果想生活幸福美滿，最好將自己喜歡的事情當作興趣。例如喜歡棒球的人別當職棒選手，打業餘棒球會更開心。

人對不太喜歡的東西反而會看得透澈，所以稍微保持距離的旁觀者，會比全心投入的當局者更容易發現盲點。例如喜歡棒球的人別當職棒選手，打業餘棒球會更開心。（Gettyimages／視覺中國）

3. 追隨興趣容易過於自我，忽略別人

看看現今那些偉大的領袖、成功的企業家，他們不會以自我成功為最終追求目標，因為這是狹隘的世界觀。他們反而一直致力為世界留下正面的影響，為世界留下更美好的印記。

4. 和興趣有關的工種並不多

在找工作時，有沒有想過其實就業市場上與你興趣相關的工作多嗎？是否已經飽和了？還是要往外國才有較多機會？始終 passions 和 jobs 是兩碼子的事。如果你沒有讓你感到很passion 的事情，倒不如從事自己有把握做得好的工作。

passions 和 jobs 是兩碼子的事。如果你沒有讓你感到很passion 的事情，倒不如從事自己有把握做得好的工作。（Gettyimages／視覺中國）

5. 興趣只會限制自己在其他方面的潛能

我們常以為自己找到最熱愛的事情，因而為自己劃地自限，從沒有想過自己的潛能可以走到幾遠。「唔試過就唔知」，或者有一天，你會發現自己原來是這麼喜歡烹飪？

成功人士一樣好有 passion，但他們的 passion 是伴隨成功感、滿足感而來的，而且往往是花了點時間才找到的，而不是一開始就出現。要找到自己的事業方向，其實就是 follow your contribution，發掘自己擅長的事情，幫助他人，令世界變得更加美好。在這些自己掌握得好的工作中，你會逐漸找到熱情和樂趣，因為容易獲得滿足感之餘，你發現自己也可以為這世界獻出一己之力。

要找到自己的事業方向，其實就是 follow your contribution，發掘自己擅長的事情，幫助他人，令世界變得更加美好。（Gettyimages／視覺中國）

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