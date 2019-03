【上位攻略】CEO同你有咩唔同？10年研究話你知：輸在起跑線唔驚

不少畢業生對各大企業的Management trainee計畫趨之若鶩。這些MT計畫幫你fast-track,3年內可能就可以升到manager level。如果你不是MT出身,又是否代表你已經輸在起跑線呢?都不一定。一世流流長,不會被第一份工作影響你一生嘅!到底CEO同你同我有咩分別呢?

相比起你的學歷背景,性格對你個人職業發展更有影響。Linkedin發現,這些CEO的共同點是決策力、可靠性、適應力和號召力。(Gettyimages/視覺中國)

學歷高背景好?未必

不少跨國企業的領導層(也就是所謂的C-suite:CEO、CFO、COO等)都非MT出身,或神科畢業。事實上,Linkedin平台上一萬二千名擁有50名或以上員工的CEO,不少都是讀Computer Science,而當中只有約三成持有碩士或MBA學位。

相比起你的學歷背景,性格對你個人職業發展更有影響。Linkedin發現,這些CEO的共同點是決策力、可靠性、適應力和號召力。

consultants需要處理複雜問題,而且他們不時需要到其他企業(甚至國家)工作,工作環境多變,由day one開始訓練CEO所需的解難能力。(Gettyimages/視覺中國)

由低做起,練好基本功

Linkedin研究發現,最多CEO的第一份工作的性質是busines development——而且比例高亞軍的sales一倍(engineering緊隨其後)。而大部分CEO第一份工的title是「consultant」、「software engineer」、「analyst」。

Business development的工作除了訓練銷售和溝通技巧外,也有許多機會分析現況、identify機會、訂立策略等,這些都為將來管理層甚至CEO的工作做好準備。另一方面,consultants需要處理複雜問題,而且他們不時需要到其他企業(甚至國家)工作,工作環境多變,由day one開始訓練CEO所需的解難能力。

CEO Genome Project花了10年了解不同C-suite人員,項目收集了17,000名企業領導層的數據,並深入研究當中2,600位,希望了解CEO人馬與一般人有何不同。 研究被收錄成書,更登上Harvard Business Review封面故事。

就像投資一樣,有時候風險越大回報越大。勇敢在公司有難時請纓幫手,可以讓老細知道你有多重視公司。(Gettyimages/視覺中國)

1. 請纓做麻煩嘢

小編絕對唔係搵各位笨!想證明自己有高強解難及領導能力,最快方法之一就是在有難時挺身而出。見到有麻煩事,好多打工仔都暗暗希望老細不會指派自己處理。畢竟如果一個唔覺意搞唔掂,打工仔都害怕自己會飯碗不保。但是就像投資一樣,有時候風險越大回報越大。勇敢在公司有難時請纓幫手,可以讓老細知道你有多重視公司。另外,在處理難題時,你需要冷靜處理,均衡事情輕重,分析不同solution利弊。這些都訓練你的EQ、AQ(逆境商數)、分析力,為將來做管理層做好準備。而且如果最後事情處理得妥,老細見你有頭腦有膽識,自然更賞識你啦!

事實上,蘋果教主Steve Jobs也曾自願做麻煩嘢。眾所周知,Steve Jobs在80年代曾經被趕出蘋果,並在90年代回歸,帶領當時幾乎要破產的蘋果公司重新振作。但鮮為人知的是,Jobs當時經營的公司NeXT業務穩定,不僅有上億的銷售額,更有股東Canon注資三千萬美元作營運資金。但Steve Jobs當然不甘於現狀,反而努力返回蘋果,最後帶領公司成為今日的科技巨頭之一。

Jerry加入公司僅八個月後,公司問Jerry願不願意跳過當初請他的人,擔任CFO一職。他當時知道自己能力不足以勝任,但還是接受任命。九年後,Jerry證明了自己年資雖淺,辦事能力卻高,最後得到了公司CEO的職位。(Gettyimages/視覺中國)

2. 唔好等自己「ready」

機會不等人。可能你很想在公司有困難時挺身而出,但是覺得自己未夠班、資歷不足等等。CEO Genome Project發現,不少CEO都在事業的首十年挑戰自己極限,在自己未ready的情況下仍然向機會say yes。項目其中一位參與者(化名「Jerry」)在24歲時以senior accountant一職加入一間市值二億的公司。僅八個月後,公司問Jerry願不願意跳過當初請他的人,擔任CFO一職。Jerry 分享說:「我當時知道自己能力不足以勝任。」但他還是接受任命。九年後,Jerry證明了自己年資雖淺,辦事能力卻高,最後得到了公司CEO的職位。

Incito Executive & Leadership Development 創辦人Jenn Lofgren曾說 「If you have all the qualifications you may actually be overqualified」(如果你覺得自己有齊所有申請條件,這份工作對妳來說可能大材小用。)所以,如果你看到有個大project,就算你覺得自己未夠班,有機會不妨take up該項目,說不定這就是你發圍的時機!

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】