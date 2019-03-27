【職場健康】難投入工作、表現失水準　頂硬上其實絕不代表堅強…

常常聽人說burnout，其實那是什麼？Burnout即是工作倦怠，是不少打工仔會遇到的問題，不但讓你上班沒心機和動力，身體感到疲憊，work-life balance失衡。如忽視這個狀況，長遠更會導致其他心理問題，例如抑鬱症、精神崩潰等等。

現代職場壓力大，不少公司期望員工更投入工作，讓工時越來越長，週末加班也漸漸變為等閒事。因此，burnout不再是某幾個行業的專利。面對burnout，人人有不同的應對方法，有些人會正面應戰，也有些人會無視問題，以為「頂硬上」才算堅強。

其實面對burnout問題，最好的方法是尋求幫助。可惜，不少人仍視burnout為軟弱之舉，讓更多人繼續「收收埋埋」，使問題日益嚴重。如果你正受burnout所困，勇敢求助吧！堅毅的確是一個美德，可是不值得為了看似堅毅，而影響你的心理健康。

▼▼怎麼知道自己是否burnout？如有以下九種迹象，可能你也正站在burnout邊緣，「勇敢」地求助吧！（按圖放大）▼▼

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人人都會經歷burnout。如果你察覺自己有以上症狀，承認問題和積極採取對策才是上上策。試改變你工作模式、思維，將自己放於首位，問題就會慢慢迎刃而解。

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