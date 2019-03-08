【12星座職場運程．3月】當心小事化大　金牛、水瓶處事忌急躁

踏入3月，受着水星逆行等影響，打工仔的自信或會受到影響，遇上的變數亦可能較多。且看占星師Benjamin如果剖釋本月12星座在職場上的運程。

水星逆行會令生活充滿變數，打工仔在管理情緒時宜多加留意。（GettyImages/視覺中國1）

星象的佈局，除了影響12星座的運勢之外，也會有大圍環境性的整體影響。

2019年3月的上半月是雙魚座月份，對醫療行業、藥物行業、藝術行業、慈善團體及身心靈等行業的打工仔來說會有不錯的發展。

不過得留意，由於在這個月裏，天王星會進入金牛座，金星亦會進入水瓶座，加上水星逆行，所以本月繼續會有很多挑戰和變化，也會容易對自我價值抱有質疑，打工仔應趁機重新檢視自己的工作及事業方向。

另外，本月亦可能會發生一些令你措手不及的突發事情，加上水星逆行令人精神狀態混亂和很難集中精神，所以要小心事情會「化小為大」，亦因此，這個月不宜有重大的決定，並要做好隨機應變突發事的準備。

3月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座在這個月會為自己的工作能力和自己之前所定立的事業方向感到質疑，所以需要為自己的事業和目標重新定位好好整理一下思緒，才再重新出發。

【12星座職場運程．天秤座】天秤座在這個月的工作運不錯，但要注意在文件上會較容易出錯，記得要做一次檢查啊。另一方面，要注意與人之間的相處，因會容易出現誤會。

事業運 Top 3

第一名 : 天秤座

第二名 : 山羊座

第三名 : 人馬座

財運 Top 3

第一名 : 水瓶座

第二名 : 獅子座

第三名 : 山羊座

人緣運 Top 3

第一名 : 處女座

第二名 : 水瓶座

第三名 : 雙子座

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