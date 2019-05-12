【母親節】日本IT在職媽媽　拒絕家庭事業二揀一：這是我想要的

到日本的太太或媽媽，大家的印象好像還是停留在家庭主婦居多。其實到2017年，日本雙薪家庭的數字已經是全職家庭主婦家庭的兩倍了。（註1） 但儘管日本的男女共同參畫基本法已實行了超過20年，實際上已婚職業婦女的工作性質還是以派遣（Temporary Work）等的非正職居多。將近一半的職業婦女會在生完第一個孩子之後把工作辭掉（註2），然後在小孩子進了幼稚園或小學之後再從事非正職的工作。

到底是為什麼？就算日本的制度有給予很長的育嬰假，在小孩出生後還是會讓許多女性放棄工作呢？根據觀察原因可以歸類成下面幾項。

▼▼為何綜觀多國，日本女性在孩子出生後為了家庭和孩子成長，往往會放棄事業？▼▼（按圖放大了解）

總結下來，因為社會風氣，資源不足等種種因素，育兒變成媽媽主要的工作，使她們難以向外尋求正式的工作。

自述：日本媽媽、IT業的Romi

接下來讓我藉由自己的經驗來介紹一下實際上住在日本的職業婦女的生活：我從研究所畢業之後開始在日本的外商工作。

第一胎的時候，育嬰假期間，從孩子五個月開始為了找到可以托嬰的地方參觀了10幾家托兒所，但最後還是一間都沒上。（Worklife in Japan提供）

前三年是在公司的顧問部門，下班時間不一定，要看當時負責的專案，有19點下班，也有22點以後下班。因為參與的是日本海外的案件居多，出差也是家常便飯，有一段時間幾乎只有週末跟年頭年尾才會留在日本。之後分別在2015年與2018年，請了一年與半年的育嬰假。

第一胎的時候，育嬰假期間，從孩子五個月開始為了找到可以托嬰的地方參觀了10幾家托兒所，但最後還是一間都沒上。快一歲的時候才找到一家。回到職場之後公司考慮到我的處境，讓我不用出差。但是在結案之前的繁忙期，不論是在家還是在公司還是不能避免的要加班，幾乎早上八點門一開就匆匆忙忙把小孩丟到托兒所，忙了一天回到家之後小孩就已經睡了。

當時托兒所的園長問我說：

小孩在學校好像情緒不穩，是否是因為媽媽太忙了？

大部分的人還是覺得媽媽應該要是小孩的主要照顧者。（GettyImages/VCG）

雖然大部分日本的爸爸就是過著這樣的生活，大部分的人還是覺得媽媽應該要是小孩的主要照顧者。回到職場半年之後，自覺無法平衡家庭與工作的時間，因此離開原先的部門。

新部門加班的時間比原先減少許多，每天我可以多出一點陪伴小孩的時間。自己也悟出一些在沒有家人支援的情況下，如何保持工作與家庭平衡的方法。

▼▼點擊大圖看全職媽媽平衡工作與家庭的7個方法！▼▼

+ 10 + 9 + 8

最後一點，是知道自己要的是什麼。

我從小就嚮往家庭跟事業的平衡。雖然實際上做起來真的很累，不論在公司跟家裡都是高速運轉；中午都是在座位上一邊吃一邊看郵件，接完小孩回到家幾乎就是一直轉來轉去手沒停過。只有吃飯跟洗澡可以稍微坐下超過十分鐘，直到晚上九點自己跟孩子一起倒在床上睡著。有時候半夜兩三點也會起來工作。

雖然有時候也會讓我很想放棄這樣的生活，但我還是覺得這是我要的。可能這跟自己的成長背景也有關係，雖然父母都忙於工作讓我的成長過程有時候覺得孤單，但我還是最喜歡我的母親在她職場最順遂的時候，因為那時她看起來是那麼的有自信跟有活力，也直接影響到當時的我。

我們每一天都在學習，選擇什麼樣的生活方式或許沒有正確答案，或許是有快樂的媽媽就有快樂的小孩。

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】

參考資料：

註1.https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/qa/a07.html#reftbl

註2. http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_39/pdf/ss1.pdf

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