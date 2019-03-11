【職場熱話】飲食業網民獲客人慰候感窩心　網民：調鋪都認得我

服務行業的前線員工，往往承受很多溝通上的壓力，不時因為客人沒禮貌或無理的要求而發生爭執。但其實服務業員工都一樣是人，但很多客人卻忘了人與人溝通的基本禮貌和態度。有時簡單的一句謝謝或辛苦了，其實已經可以令對方感到開心，客人又能獲得更稱心滿意的服務質素，何樂而不為？有網民分享自己做飲食業的經歷，在繁忙時段和旺季時，得到客人的鼓勵和體諒，真的感到很窩心和有動力。

人多的時候，令服務員最為緊張。﹙盧翊銘攝﹚

網民在連登討論區﹙LIHKG﹚上，以「做服務業覺得溫暖嘅時候」為題，分享自己從事飲食業的經驗，他自言是個很容易滿足的人，雖然工作上都會遇到不少惡劣的客人，但他會特別記得一些對他說：「唔該。」、「再見」和「辛苦晒」的客人。他指「歡迎光臨，多謝晒！」可能只是公式化的一句，亦很少客人會給予回應，但當聽到某些客人回應或讚他有禮貌時，他就會覺得很開心並一直記於心中。

尤其在情人節等食肆最忙碌的日子，很多客人都得等待一小時以上，樓主指很明白客人等了很久，所以與同事們都沒停過手工作。他以為仍會有很多客人不滿，但當天卻沒太多客人不滿意，還因見樓主如此忙，不少客人走時都跟他說聲：「辛苦晒。」令樓主覺得很感動，因為客人都懂得體諒。

樓主憶述當天的忙碌的經過。﹙LIHKG截圖﹚

樓主此經驗引起很多網民的共鳴，他們亦表示有類似的經驗，當有客人認得自己、再說聲很久沒見、關心自己及加以慰問時，大家都指會即時感到很親切和溫暖。有網民表示，很多外國客人第一句都會說：「How are you?﹙你好嗎？﹚」，離開時更會說一句：「Have a nice day!﹙祝你有愉快的一天！﹚」可能只是習慣性的一句，但卻令聽到的人覺得很開心，舒解一些負面情緒，減輕點點壓力。

按圖了解各網民的意見和經歷：

雖然大家只是陌生人，但一句「好耐冇見」卻令人感親切。﹙LIHKG截圖﹚

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打破冷漠的界線

更有網民指，試過做兼職而需要調鋪，竟有客人問他：「你原本不是在XX店的嗎？為甚麼會調來這間了？」他立即覺得很雀躍，沒想過有客人會認得自己。其實人與人之間的關係很神奇，可能本身已經因時間長久和習慣而認得對方，但就因為羞於開口或覺得根本沒有交集而不會說一句話，但其實一句簡單禮貌的示好，已經可以打破冷漠的界線，並建立彼此間的連繫。

在繁忙的社會中，負能量充斥的職場上，可能就是這麼一點小小的正能量和親切感，已經可以化解不少不快的心情和壓力。這次的你在接收，總有機會到你作施予，一句早晨、謝謝、辛苦了、再見，其實並不難開口，試試透過人與人之間的互動傳遞正能量，讓更多人能感受這種微小卻力量大的窩心。

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