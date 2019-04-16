【通勤．二】搬入離島享受寧靜生活　坪洲女生：搭船像把一切放慢

上水到柴灣、屯門至將軍澳……不少打工仔其實每天都得面對「Long D」的距離，動輒用上2小時甚至更多時間在通勤中。 然而，今年28歲的Joyce於去年搬入坪洲，但返工、參加聚會都一定要搭船「出省」的她對此卻毫不介意。她指，雖然平日常常趕船，也受過走船的苦，但她卻很享受在通勤期間獨有的思考時間。

Joyce指上船下船會比較多人，但基本上每次搭船都一定有位坐。﹙鄧倩螢攝﹚

採訪當日，記者與攝影師搭船入坪洲再跟Joyce出市區返工，親身感受她平日的上班路線。除了有點暈船外，其實搭船有位坐及可看到海面的風景，都是不錯的體驗。Joyce說：「可能地鐡及巴士都是堆滿人的交通工具，才會令人在迫車期間感暴躁及有壓力吧！但搭船好像能將一切都放慢，我可以看書、聽歌及食早餐，人又不算多。」她表示自己起初也有點不習慣，但她自言這種可放緩步伐的生活方式很適合她。

習慣獨立生活

Joyce 於2016年在英國修畢藝術行政及文化政策碩士課程後便回港工作，現於一本地劇團的市場營銷部門工作。原本居住太古的她，因已習慣在外國的自由和獨立，加上香港的居住空間少，以往她得與弟弟分享一間房，「我想有自己的（生活）空間，所以決定搬出來一個人住。」由於她的工作地點在港島半山，她亦自小居住在香港島，所以她沒考慮過九龍和新界的租盤，「我曾看過香港島市區的單位，但一間間隔非常迫的單人套房都要月租6千至8千。」

碰巧Joyce有朋友於坪洲居住，她平時亦經常到訪，「我覺得坪洲的環境很不錯，又靜又少人，當時已考慮在這居住。」後來經朋友幫忙，她成功在坪洲找到現時的單位，300多呎月租7千，可以放一張雙人床、衣物架、小沙發、小茶几及一張飯桌，有廚房和廁所，一個人住非常充裕。

Joyce說搬出來住後，與家人的關係比以前更好。﹙鄧倩螢攝﹚

錯過船期 等到凌晨

雖對環境及居住空間都感到挺滿意，但在交通方面，Joyce坦言初初真的不太習慣，她激動地指：「船期真的很重要！」她表示，以前在市區生活，多趕都好，大不了便搭的士來爭取時間，但在坪洲居住，趕不上就是趕不上，一等就是要等下一班在15至20分鐘後才開出的船。「還好我的工作時間比較有彈性，雖試過錯過班次，但也不算遲到得太嚴重，所以沒太大影響。」

她指回程的班次才最令人頭痛，「有時放工後與朋友見見面，整個過程中我常常都對時間很警覺，因為晚上的渡輪班次沒那麼頻密，尤其是在趕不上晚上12點的航班的話，更要等到凌晨3點才有下一班船。所以每在看到時間差不多，我就會跟朋友說：再談下去是可以的，但要陪我等到3點才可以散場！」她亦笑言，若與坪洲的朋友們在市區聚會，到聚會中途，一定會有人叫嚷：「現在差不多夠鐘，大家決定趕唔趕船？」

Joyce的上班程序是怎樣？按圖了解：

Joyce指坪洲的治安不錯，而且很安靜。﹙鄧倩螢攝﹚

+ 4 + 3 + 2

喜歡通勤 放假只想在家

Joyce現時上班的交通時間其實與以前由太古出發到公司差不多，不過現時的交通費卻比以前貴了一倍，「船的月票$596，但快船要補錢，加上我搭小巴去公司和外出工作，我一個月的交通費大約為$1200，還好現在有交通津貼，補貼約有$300！」

但她表示，其實一直以來都很喜歡通勤的時間，「即使以前住城市，我都很喜歡搭車看風景，尤其當自己有煩惱或心情不好時，我會挑一條最遠路線的巴士，到上層坐第一個位，有時思考、有時哭，我挺喜歡慢節奏的生活。然而，平時地鐡如此多人又急促，確是很難有人會感受享受的。現在搭船一定有位坐，累時又可以小睡一會，或用電腦工作，我很喜歡。」她指還發現了很多新路線，如可以搭船到愉景灣再去機場，又可以直接由坪洲搭船去長洲。

搭乘渡輪的注意事項：﹙按圖了解﹚

Joyce還發現了很多新路線，如可以搭船到愉景灣再去機場，又可以直接由坪洲搭船去長洲。﹙鄧倩螢攝﹚

Joyce指倒是生活習慣有點改變，「坪洲的超市收10pm，我放工一定要趕到9:15pm的船才可以趕得及在它關門前惠顧，所以我現在習慣上班前先買餸，然後放在公司雪櫃，下班再帶回家。」而放假的日子，她亦比較喜歡待在坪洲，減少了很多夜生活，「我住的地方近海，有時行沙灘和望海真的很舒服，對紓緩壓力很有幫助。因為有了自己的家，所以放假想增取多一點在家的時間，打掃及買日用品。」

她指並沒有後悔搬來坪洲，未來即使有搬屋的打算，都只是想在坪洲找其他單位，只要適應了船期，其實坪洲慢活的生活態度也是不錯的！

Joyce說：「我住的地方近海，有時行沙灘和望海真的很舒服，對紓緩壓力很有幫助。」﹙鄧倩螢攝﹚

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