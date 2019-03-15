【換身份證】韓式證件相　化妝租衫執相一條龍：畀埋Soft Copy你

學生相、面試相、護照相……很多情況下都需要使用證件相，但證件相似乎是世界上最難影得漂亮的相！到傳統的攝影舖拍攝，人家給你幾次機會，且每次都很大機率捕捉到你古怪的樣子！不是每個人影相都有自信或如模特兒般標緻，難道影一張滿意的證件相是夢嗎？近年有不少韓式證件相舖頭引入香港，提供一條龍的化妝、髮型和執相服務，更有一系列的配套，如恤衫及西裝。 其中由化妝師Charlotte主理的Happy Face Photo synthesis，比較着重化妝技巧，故成品的真實性高又美觀，最重要是可以「空手丟空腳」就去影，非常方便！

開設化妝證件相舖已3年，Charlotte指做到自己喜歡的事很開心。﹙龔嘉盛攝﹚

採訪當日，Charlotte與攝影師都很細心，會留意被攝者是否符合所需證件相的條件，如露出耳朵、眉毛和表情，更會嘗試令客人放鬆，並有很多次拍攝機會，中途亦會主動讓客人看照片及詢問意見，非常貼心。

Charlotte指客人真的可以甚麼都不用準備就上來拍照，「一般的程序，我們會用大約15分鐘替客人化妝，然後客人可以挑合適的衣服，如恤衫、西裝褸及領帶，當然他們亦可穿自己的衣服拍照。拍照後我們會修圖執相，客人可以選擇等待並即時取hard copy，亦可以一至兩日後來取，而soft copy我們會透過電郵給他們。整個拍照及修圖過程約在1小時內可完成。」拍攝一款證件相，原價收費由$350起，但現時正推行優惠價。

分享化妝心得 最難忘濕疹客

Charlotte指，上鏡的妝容最主要是做輪廓修飾，「因為影樓會打燈，所以陰影要做得對稱和自然，眼線及眉形都要比平時仔細及平衡；黑眼圈亦要遮蓋，看上去會立即變得精神，唇色亦以近年流行的豆沙紅及乾燥玫瑰色為大熱。」

Charlotte指很喜歡在替客人化妝的過程中，教客人一些平日化妝的技巧，希望可以讓他們有得着，「試過有位姨姨平時不施脂粉，但我教她使用一些粉底打底技巧，平日只要花3至5分鐘已經有效果，她之後真的嘗試，還很開心多謝我。」這讓Charlotte很有成功感。

Charlotte對店中所選用的化妝品尤其講究，很着重品質，「我們會用Chanel、Giorgio Armani、Dior、Laura Mercier、MAC、Sofina等熱門品牌的產品，並以歐美品牌為主。」她笑說女孩子總是想試用不同品牌的化妝品，所以這是一個可讓她們隨心體驗的機會。﹙龔嘉盛攝﹚

她是最難忘是幫一位濕疹客人化妝，「那位客人很擔心皮膚經電腦的後製效果後會失真，但由於我在化妝時早已幫她修飾一番，主要採用礦物粉以減少敏感及刺激皮膚的機會，最後效果都不錯，看到客人份外的滿意，我都很開心。」

今年28歲的Charlotte，中學畢業後便報讀化妝課程。「因為自小已經喜歡打扮，加上不太喜歡讀書，因此想盡早做自己感興趣的行業。我曾在化妝專櫃及美容公司當化妝師及顧問。」然而，因行業不穩定，所以2010年，她曾到銀行工作了5年之久，讓自己想清楚興趣所在，「我一邊接freelance化妝工作，主要做婚禮及廣告類別，然後我覺得自己最愛的還是化妝。」

初接觸韓式影樓 最多準空姐客

2016年，Charlotte決定辭去銀行工作，再次成為全職化妝師，「當時有一間韓式影樓聘請化妝師，我又想學學攝影和修圖技巧，故作一試。」初次接觸韓式影相舖，她表示韓式證件相着重在執相修圖的技巧，但身為化妝師的她，則覺得若花多一點心思在化妝上，便可以減低電腦修圖帶來的失真感，因此在4個月後，她在當時老闆同意下請辭，並開設一間以化妝為重點的證件相影樓。

一條龍服務有幾方便？（按圖即睇）：

客人透過電話、whatsapp或網上預約後，便可依時上來。化妝師會用大約15分鐘替客人化妝及整理頭髮造型。﹙龔嘉盛攝﹚

+ 7 + 6 + 5

Charlotte同年在旺角開設Happy Face Photo synthesis，提供小朋友證件相、面試工作照、學生相及畢業相等拍攝服務，另有提供身份證及面試化妝服務，「最多人影空姐面試相，因為大部分航空公司都需要面試者提供一張梳一個空姐常見髮髻及化全妝的照片。另外，各間航空公司對面試者照片的要求都不一樣，如香港航空需要面試者提供穿套裝的全身相及半身相；阿聯猶航空需要面試者額外多兩張全身和半身的便服照；卡塔爾航空則要用藍色背景。」

「姿勢方面都要慢慢教客人怎樣擺，通常會用紅色唇膏和大地色係啡色眼影。」Charlotte指還有不少人會來拍攝護照及申請簽證的照片，她和員工都需要清楚了解各種護照和簽證對相片的要求，如英國護照要用淺灰底、美國護照的相片不能笑、各種相片分別的尺寸規限等。

韓式證件相會否很失真？看看其他例子﹙按圖了解﹚：

各間航空公司對面試者的要求都不一樣，如香港航空需要面試者提供穿套裝的全身相及半身相。﹙被訪者提供照片﹚

+ 15 + 14 + 13

親力親為 月賺5萬

除了熟讀各種照片的規格外，Charlotte還親自學習攝影和打燈的設置，「初初不太懂，要請教攝影師朋友，主要是側面及正面的打燈技巧。而修圖方面，我們都不會太失真，大致上只會微調光暗、修飾頭髮及遮蓋暗瘡位置等。」完成拍攝後，客人會收到soft copy，而hard copy則按客人需要多少而提供，最多可提供24張，「有時有些客人不需要太多張，有的則需要一至兩打，拉上補下，其實都沒問題，不用額外收費。」

Charlotte指公司現時主力在Facebook及網站作宣傳，最大的效用是來自人傳人的口碑，客人年齡層約為18至30歲為主，「全年有不同的旺季，如2月至4月是老師見工旺季，所以會有很多老師客人；4月是小朋友面試季；6月是大學生畢業搵工季；10至12月則是會計及精算師的轉工季；而空姐面試相則全年都有。」她指現在每月約賺3萬至5萬元。Charlotte也希望未來可不斷建立自己的化妝團隊，並與不同機構合作，如替公司的員工拍照及教化妝班。

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