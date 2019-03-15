【換身份證】影證件相前做足準備　化妝師教路：女仔忌唇蜜要吹頭

全民換領新智能身份證的程序於去年12月開始，除政府指定要員及職員外，1985及1986年出生並持有香港身份證的居民是首批換證者，須於本月30日或之前親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。 身份證的相片一用便是十數年，亦即是說，影得差的話，就要樣衰十幾年，但最麻煩還是每次過關都被質疑你是否本人吧？影身份證相片有甚麼技巧？這次我們訪問了由化妝師主理的韓式證件相舖Happy Face Photo synthesis，讓老闆Charlotte給予大家一點Tips！

化妝師Charlotte主理的Happy Face Photo synthesis，比較着重化妝技巧，故成品的真實性高又美觀，最重要是可以「空手丟空腳」就去影，非常方便！﹙龔嘉盛攝﹚

Charlotte表示上鏡的化妝主要着重輪廓的修飾，「陰影要自然、眼線要尖、眉形要清晰，全都要對稱，比一般的化妝來得仔細。即使是淡妝，都要遮遮黑眼圈，看上去會比較精神。」她指因為身份證會用黑白拍攝，故有些細節要注意，即使男士不喜歡化妝，都有需要注意的事項，以下將由Charlotte指出各個重點細節。

男士換身份證要注意的造型

頭髮：別讓劉海擋着眉毛，要gel頭﹙頭髮定型﹚。因為黑白照的關係，gel頭會比較有光澤感和立體。輕輕使用髮蠟令頭髮有蓬鬆感便可，但切記要整齊。 化妝：用簡單的遮瘕膏遮去黑眼圈，亦可用以打亮鼻樑，令鼻子畢挺。 眉毛：自然整齊，勾畫眉形。 唇色：用潤唇膏便可。 衣服：不要穿樽領或過於低領的衣服，建議穿着淺色淨色衣服，有領沒領皆可。 表情：盡量令表情放鬆，但眼神稍為用力會顯得更精神。 眼鏡：要小心反光問題。

例子參考，點圖放大：

﹙被訪者提供照片﹚

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女士換身份證要注意的造型

頭髮：劉海不可以遮蓋眉毛，事前最好先夾好劉海及吹鬆頭髮，使它看起來不會太扁塌。 化妝：全妝但淡雅，以遮瘕為主要目標，粉底採用啞色少光澤感，可以減低拍照時的臉油問題。 眉毛：清晰勾劃原本的眉形。 唇色：自然色系便好，不要大紅或太深色；別用唇蜜，因會減低反光的效果。 衣服：不要穿樽領或過於低領的衣服，建議穿着淺色淨色衣服，有領沒領皆可。 表情：盡量令表情放鬆，但眼神稍為用力會顯得更精神。 眼鏡：要小心反光問題。

例子參考，點圖放大：

﹙被訪者提供照片﹚

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Charlotte的舖頭現時有提供小朋友證件相、面試工作照、學生相等拍攝服務，另有提供身份證及面試化妝服務，「有很多客人都會在拍攝前來化妝，然後才去拍攝，這樣就可以避免經歷一天之後溶妝的問題。」

她指還有不少人會來拍攝護照及申請簽證的照片，她和員工都需要清楚了解各種護照和簽證對相片的要求，如英國護照要用淺灰底、美國護照的相片不能笑、各種相片分別的尺寸規限等。

一條龍服務有幾方便？（按圖即睇）：

客人透過電話、whatsapp或網上預約後，便可依時上來。化妝師會用大約15分鐘替客人化妝及整理頭髮造型。﹙龔嘉盛攝﹚

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Charlotte指客人真的可以甚麼都不用準備就上來拍照，「一般的程序，我們會用大約15分鐘替客人化妝，然後客人可以挑合適的衣服，如恤衫、西裝褸及領帶，當然他們亦可穿自己的衣服拍照。拍照後我們會修圖執相，客人可以選擇等待並即時取hard copy，亦可以一至兩日後來取，而soft copy我們會透過電郵給他們。整個拍照及修圖過程約在1小時內可完成。」拍攝一款證件相，原價收費由$350起，但現時正推行優惠價。