【麻煩同事】扮風趣、愛欺凌、懶叻　11種同事令人討厭返工！

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NBC的處境喜劇《The Office》能引起廣大觀眾共鳴，很大原因是因為它呈現出很多打工仔都遇到的問題，並將之喜劇誇大化，例如它曾提到每個人都一定遇過的衰老闆及煩人同事。

其實打工仔不喜歡上班的原因，可能是因為跟着一個差上司或你根本不想與某些同事合作，因為他們真的很煩：自我中心、欺凌、扮風趣、跟尾狗……很多微小陋習總是令人看不順眼，影響工作的心情。不知你身邊又有哪幾種？

《The Office》能引起廣大觀眾共鳴，很大原因是因為它呈現出很多打工仔都遇到的問題，並將之喜劇誇大化。﹙NBC的處境喜劇《The Office》劇照﹚

有外國調查指出，33%的員工認為煩人的同事是他們討厭工作的首要原因，而且他們更有能力毁掉一個本應是效率高的工作天。雖然世上沒有完美，但以下列出的11種人若就是你每天都見面的上司或同事時，實在會令人覺得上班是一件很討厭的事情。

11種令人討厭的職場共事者（按圖了解）：

1.【用電話大聲談話的人】一講電話就失控的人，愈講愈大聲，強迫人家要人知道他上星期去了哪旅行、今天完成了甚麼事、說了甚麼有意義的話題似的。其實沒有人想了解他的一舉一動，請將音量收細或直接收聲。﹙GettyImages/VCG﹚

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工作能揀，但同事不能揀。抱怨過後，我們還得繼續工作，畢竟在社會立足就得變得成熟，慢慢學習與這些同事相處的方式，必要是給予教育或教訓，一邊又嘗試調節自己的心態，成為一個見得大場面，有閱歷的人。

﹙資料來源：linkedin﹚

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