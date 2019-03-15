【麻煩同事】扮風趣、愛欺凌、懶叻　11種同事令人討厭返工！

NBC的處境喜劇《The Office》能引起廣大觀眾共鳴，很大原因是因為它呈現出很多打工仔都遇到的問題，並將之喜劇誇大化，例如它曾提到每個人都一定遇過的衰老闆及煩人同事。

其實打工仔不喜歡上班的原因，可能是因為跟着一個差上司或你根本不想與某些同事合作，因為他們真的很煩：自我中心、欺凌、扮風趣、跟尾狗……很多微小陋習總是令人看不順眼，影響工作的心情。不知你身邊又有哪幾種？