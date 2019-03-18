【HR職責】HR失業無有怕？　獨有技能可勝任七個截然不同工種！

近日HR素人睇書增值下自己，發現有本書講到HR嘅實況，呢位同業都真係幾唔話得。等我節錄其中一段出嚟，等大家可以了解多啲HR係咩一回事啦！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

成日見到文章話，科技將會取代好多職業，而且好多都發生緊，例如M記已經唔請咁多收銀員、美國又已經有無人駕駛嘅汽車。亦有人話HR將會係消失嘅工種之一，因為將來HR系統會更加完善，重複性嘅工作，例如Payroll，甚至招聘都有可能畀電腦取代。

如果有一日HR呢個職業真係從地球上消失，我哋呢啲做HR嘅全部畀人炒晒失晒業，有冇諗過鋪定條後路畀自己？根據HR做嘢嘅特質，或者你可以考慮以下幾種職業，睇下自己啱唔啱：

1、睇相佬

做HR平時見人見得多，睇人都睇得準啲，絕對可以考慮去廟街擺檔幫人睇下相。啲人嚟問運程問事業就開正你嗰瓣，即刻同佢做返個interview先：「先生，唔該你介紹自己吖。」同佢傾幾句就知佢點解搵唔到工，仲可以加多100蚊提供CV修改服務。

著名堪輿學家蘇民峰。（Youtube影片截圖）

2、私家偵探

FBI教你讀心術，HR都一樣可以。成日做interview嘅HR，一個小小嘅舉動都可以睇得出candidate嘅誠意。再加上平時成日要用盡方法撬開唔講嘢嘅candidate把口，訓練得一身高超盤問技巧，審犯、捉姦都無難度。

林保怡飾演心理學專家。（《讀心神探》劇照）

3、專業維園阿伯

HR為咗要平衡公司同同事之間嘅利益，有時要同candidate傾下人工，有時要同老細傾下budget，有時又要同啲商舖講價為同事謀福利。牙尖嘴利去到專業級，城市論壇點可以冇咗你？出咗名甚至可以試下去參選，話唔定可以做埋立法會議員呀。

HR辯才可以上城市論壇。（資料圖片）

4、搬運工人

HR出名女仔多，公司冇男同事，女仔成日都要搬運厚厚嘅P-file，有時仲要每日幫手換水，人仔細細都有強健嘅臂彎。如果係男仔更加唔洗講，搬乜都係你㗎喇。所以做搬運工人一定冇問題，送水就最啱，強勁啲紮鐵都仲得。

送水輝憑俊朗外貌加強勁臂彎而深受歡迎。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

↓↓↓【編按：按圖看還有什麼職業可以做】↓↓↓

結論係做HR嘅你唔怕失業。

不過呢，斷估你都唔會全職去扮鬼。HR會唔會真係消失真係未來先知，不過如果一間公司仲有人類存在，自然會有人事問題。除非有一日地球真係開始有科幻電影入面嘅有感情機械人啦，如果唔係呢啲問題應該都仲係要交畀有血有肉嘅人類解決。重複性嘅工作難免會被取代，或者將來HR只係會換個形式出現，所以想為未來做好準備，就係時候要裝備自己。

《我係邪惡HR2──成魔之路）封面。（非凡出版）

以上內容出自HR小薯蓉著，《我係邪惡HR2──成魔之路》，非凡出版製作。

撰文：HR素人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「HR失業做咩好？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）