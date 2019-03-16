【新居屋2019】月入15k、30萬首期夠上車？　即計各屋苑入市要求

房委會將於2019年5月推出「出售居屋單位2019」：何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑六個屋苑可提供合共4,871個單位，實用面積由256平方呎至568平方呎，建議售價介乎156萬至529萬元。 當然，要成為可入住居屋的幸運兒，先得看抽籤的運氣，但除此之外，個人經濟能力亦是一大關鍵。若以月薪一萬五千元（15k），儲得30萬元作首期的條件計算，能否負擔得起購買六大屋苑的最平單位呢？以下就將作簡單計算，供讀者參考。

居屋是不少市民的上車希望，每次推出新盤均會引來全城「瘋搶」。（資料圖片/羅君豪攝）

政府推售新一期居屋，為不少有意上車的打工仔帶來希望。雖然過往多次出現居屋超額認購數十倍的情況，但依然無損市民抽居屋的決心。有消息指，今期白表申請人的二人或以上家庭入息上限為5.8萬元，資產上限則是201萬元；至於一人申請者的上限則為家庭的入息及資產上限減半，分別是2.9萬元及100.5萬元。

房委會「出售居屋單位2019」的六個屋苑包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、以及沙田旭禾苑，提供合共4,871個單位，實用面積由275.6平方呎（25.6平方米）至568平方呎（52.8平方米），建議售價介乎156萬至529萬元。

六大居屋屋苑簡介（按圖了解）：

何文田冠德苑：何文田常樂街冠德苑是今期屋居平均呎價最貴項目，樓王單位售529萬元。（李澤彤攝）

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「出售居屋單位2019」基本資料： 馬鞍山錦暉苑：共735伙，價錢由156萬至348萬元； 沙田旭禾苑：共830伙，價錢由173萬至336萬元； 葵涌尚文苑：共494伙，價錢由177萬至354萬元； 將軍澳雍明苑：共1,395伙，價錢由183萬至455萬元； 長沙灣凱德苑：共814伙，價錢由195萬至435萬元； 何文田冠德苑：共603伙，價錢由325萬至529萬元。

新居屋售價介乎156萬至529萬元，以市價五九折出售。 （資料圖片/羅君豪攝）

假設有月薪15k、30萬元首期…

雖然居屋擬以市價五九折出售，價錢比私人樓平，但打工仔申請前亦應先考慮個人資產及還款能力。根據金管局最新指引，業主承造按揭必須通過壓力測試，即以現行利率加3%計算，而每月供款額必須低於其每月入息之六成水平；另外，不論是綠表或白表人士，在購買新居屋或二手未補價居屋/公屋，按揭年期最長均為25年。

據統計處公佈的《2016年中期人口統計簡要報告》指，香港打工仔的個人每月收入中位為15000元。就以一位月入15k的打工仔每月可儲5千元作計算，他1年將可儲起6萬元，過去5年裏便儲起了30萬元作首期。

如購買馬鞍山錦暉苑細單位

若他有意購入馬鞍山錦暉苑最便宜的單位（156萬元），那在減去30萬元首期後，他還要向銀行申請126萬元的貸款。以最優惠利率為5%、按揭利率為2.375%、按揭成數80%及假設利率上升3.0%計算，他每月的供款額便是$7,643，並有能負擔日後供樓的壓力。

【馬鞍山錦輝苑】若以月入1.5萬元，有30萬元作首期的打工仔為例，他應該有經濟能力購買馬鞍山錦暉苑最細單位並支持日後供款。（美聯「按揭計算機」截圖）

如購買何文田冠德苑細單位

若他有意購入何文田冠德苑最便宜的單位（325萬元），那在減去30萬元首期後，他還要向銀行申請295萬元的貸款。以最優惠利率為5%、按揭利率為2.375%、按揭成數80%及假設利率上升3.0%計算，他每月的供款額便是$13,049，這金額明顯已超出他所能負擔。

【何文田冠德苑】一個月入1.5萬元，儲了30萬元作首期的打工仔，根本無法負擔購買一個價值325萬元的居屋單位。（美聯「按揭計算機」截圖）

持月入15k、30萬元首期購買沙田旭禾苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑及長沙灣凱德苑狀況（按圖了解）：

當然，以上計算只宜作參考，今後樓市發展以及閣下的儲蓄能力如何，也是難以預料的。不過若一心要以以上車為目標，奉勸各位還是早點學習理財吧！

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