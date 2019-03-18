【職場気𢳧】睡姿影響工作動力？　調查：仰睡最精神、側右睡最累

打工仔都知道睡得差，人會心情暴躁，毫沒動力返工，工作表現低。然而，原來不同的睡眠姿勢會影響起床心情以至工作動力？ 美國床上用品評測網站進行了調查，發現仰睡的人起床後最感到滿足，工作亦越有動力，但往右側的側睡睡姿則最易令人在醒後沒精打采。

精神萎靡不振，不一定是你沒心工作，而是可能與你早一晚的睡眠姿勢有關。（GettyImages/視覺中國）

你的睡姿如何，你的起身心情也必如何？

美國床上用品評測網站The Sleep Judge訪問了1021位用戶，32%每晚都正躺睡的受訪者表示起身感到滿足，當中16%人覺得動力十足。對比之下，著睡的人受訪者中36%感到滿足，其中只有13%人會有動力十足之感。

同時，64%正躺的人表示睡眠質量良好，卻僅57%趴睡的人有同感。至於側睡者，只有7%人會第二天心情感到動力十足。

不同睡姿與起床心情的具體數據如下：

1.【向右側睡】41%人表示睡眠質量差，51%表示睡眠質量良好。心情方面，分別有31%、20%和9%人感到滿足、暴躁和動力十足。（Getty/VCG）

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睡得越滿足，工作越有動力

調查還聚焦到起身心情與工作動力的關係上。結果顯示，起床感到滿足的受訪者當中，有40%人感到非常有動力，21%人覺得動力還好，21%人完全沒有動力。起床心情暴躁的人，其中僅僅11%會非常有動力，動力還好的人有23%，完全沒有動力的人則高達29%。

睡得差，心情暴躁低落，毫無返工動力。（Getty/VCG）

概括而言，四成起床心情滿足的人會對工作感到動力十足，而人的睡眠質素越差，工作動力越少，起床心情暴躁的人最少動力上班。

睡得好，起床後的第一個念頭就是工作，睡得差，第一念頭則是再睡過。但很多打工仔能夠不想工作就最開心吧。（Getty/VCG）

起床後思考的第一件事

此外，睡得好不好，會影響到打工仔起床後想起的第一念頭。27%睡得好的人起身後第一件想的是「工作」，為眾選頂之中最高。相反，睡得差的人中，最多人第一件事是「想再睡過」，有31%人；睡得差但仍在醒起會想起工作的人，則有26%。以世代分類的話，三成千禧代受訪者表示起床後第一件想起的事就是工作，為眾世代之中最高。

總括而言，打工仔想上班開心些，首先就要睡得好。睡得好不代表一定工作動力高，心情愉快，但睡得差，就肯定心情差、零動力。

（資料來源：The Sleep Judge、Ladders）

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