【職場熱話】畢業到返工咩感受？　網民嘲：港豬逼豬欄、吃豬餿飯

來到三月下半旬，一眾大三、大四學生是時候尋找實習，一嘗全職工作的姿味。然而實習通常短短數月，與真正踏入社會尚有一段距離。而由校園過渡到職場，總要一段適應期，這段時間有甚麼感受呢？ 早前有人在網上討論區發起討論，詢問大學畢業後返工有甚麼感受，引來大批網友分享感受。

畢業到工作有甚麼感受？冇了自由？可以自食其力？人人感受不同，最重要是不後悔。（Getty/VCG）

早前有人在網上討論區發起討論，詢問大學畢業後投身職場有甚麼感受，引來大批網友分享感受。

綜觀所有留言，網民們的感受正負各佔一半。由大學到職場是一個既劇烈又巨大的變化，適應快慢長短因人而異，部分網民因而「圍爐放負」乃是意料之內。他們的苦惱煩憂不外乎以下幾種：

工作崗位與大學科目無關，上學知識也忘得七七八八。 不自由，無法再隨便遲到、走堂。無人包容自己，所有事情要非常獨立。 物價追不上人工。 時間太快，青春一去不復返。 上司對大學畢業生的期望過高，開出人工又過低。 行屍走肉，缺乏意義，麻木遲鈍。

其中最令一眾打工仔唏噓又共鳴的，莫過於網友自嘲是港豬，上班下班都是「逼豬欄」、「吃豬餿飯」、「放假睡覺做港豬」。

網友圍爐放負（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 3 + 2

畢業到職場等於從自由世界跳入牢籠，由小鮮肉成為社畜？（Getty/VCG）

另一方面，帖文亦不乏正能量。有人指自己慢半拍才能吸收知識，以致工作經常出錯，向他人求教，獲得網民指點「好記性不如爛筆頭」，抄下流程圖對照有沒遺漏之處，每受他人指點便用筆記下，找同職位同事看看，供日後作對照、學習用。此外，有人提醒學會Excel好重要；有人認為工作能夠自食其力，幫補家計，不再遊手好閒；有人利用工餘時間運動、學習以充實自己。

有人勉勵畢業生每個打工仔都走過同一條路，寄望明天，無需氣餒：「得到別人教導，要心存感恩」，「每個人的路都是如此走過來，努力面對」，他朝輪到自己成為指點（或教訓）別人的前輩。

網友互相指點、打氣（按圖了解）：

網友回應。（連登討論區截圖）

+ 5 + 4 + 3

大學到職場的變化之難在於人生踏入另外一個階段，有時並非人人都準備好，過渡期有長有短，但在措手不及之中學會適應，本身就是一種成長，這也是意義所在吧。（資料圖片）

經典流行曲《家變》有這一句歌詞：變幻原是永恆。這句歌如此深入民心，對於大學畢業到返工的轉變，也對一眾打工仔的感受之所以會如此多變又兩極，原因除了是生活模式上的變化外，更由於這代表了人生進入另一個階段，卻並非人人都準備好，在無所適從的狀況下自然產生負面情緒。

這階段迷茫、麻木遲鈍、缺乏意義等一系列感受人人都經歷過，十分正常。畢竟以前讀書的意義和目的都極其清晰、單純：（對於大部分人來說）找工作，但出到社會，工作的意義除了單純的支持基本生活開支之外，更大的目的卻需要自己尋找，而要為一件佔了生活三分之一的事尋找意義，絕對並非易事。能找到清晰、明確的事業目標當然最好，但要是仍在迷惘階段的話，或許就不要刻意與別人作比較，反是按照自己的步調前行就夠了。

你走得比別人慢，不代表你就比別人差，最怕刻意跟從別人步速走卻竟走錯了路，這才是投身社會後的最大挫折。

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