【生活迫人】電話冇電、返工遲到　調查列10大八、九十後壓力來源

都市人生活壓力大，愈來愈多關注精神健康的活動和組織相繼湧現，希望令大眾舒緩緊張情緒。不過，解鈴還需繫鈴人，要改善壓力問題要先了解壓力源頭。有研究指，八、九十後認為緩慢的WiFi和忘記帶充電器甚至比交卡數造成的壓力更大。

年輕人的精神健康問題近年備受關注，有調查指大約一半八、九十後受訪者表示他們沒有很好地應對壓力，每周失眠的次數達三次。（資料圖片）

據外國求職平台Ladders引述，調查機構StudyFinds早前引用了一項調查，指58％的八十及九十後認為現時的生活比以往任何時候都更加緊張。該調查由CBD油公司Endoca委託英國市場調查OnePoll進行，共有2,000名八十後及九十後受訪，大約一半人表示他們沒有很好地應對壓力，每周失眠的次數達三次。

根據調查結果，許多緊張的根源都圍繞著智能手機、數位科技和社交媒體。值得留意，雖然調查發現壓力的第一大來源是「遺失錢包和信用卡」，但有五分之一的受訪者表示，如果智能手機屏幕壞了，他們會更加不安，甚至有五分之二的人認為這比看到汽車上出現「檢查引擎」的標誌更加恐慌。

通勤或交通延誤是八、九十後壓力的第三大來源，然而，30％的受訪者認為緩慢的WiFi更令人焦慮。（資料圖片）（GettyImages/VCG）

至於壓力的第二大來源是與伴侶爭論。即便如此，五分之一的人認為更糟糕的是在社交媒體發佈照片或更新狀態但沒有獲得任何讚好。此外，三分之一人認為他們的智能手機死亡比發現信用卡的欺詐性收費更嚴重。不僅如此，八九十後在手機電池剩餘23％時便開始感到壓力。

八九十後的十大壓力源：（按圖了解）

10. 忘記帶手機充電器（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

（資料來源：Ladders）

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