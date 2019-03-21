【面試教室】忌墮是非題陷阱　5條兩難問題　識答隨時獲得好評

人望高處，在社會工作幾年之後，如果不能夠在自己公司升職，也自然會想辦法搵工跳槽，尋找更高的成就。但既然說得出是更高的成就，面試這一關一定不容易過。特別是經常需要權衡利害，作出取捨的管理層工作，面試通常都會包括一些兩難題，考驗申請人的想像力、分析力和決斷力。

工作能力相近的求職者多的是，公司如願意安排面試，即代表它們希望對你的事業計劃及處事心態有更深入的了解。（GettyImages/視覺中國）

今天半宅職薯就和大家一同拆解五條管理層面試常見的兩難題，幫助大家在進階面試之中保持清晰的思路，穩中求勝。

1. 出面有其他比你更有經驗，甚至係有管理經驗嘅candidates嚟見呢個post，點解我要揀你？

答題方法分析：

很多朋友會想：認同經驗的價值又不是，否定經驗的價值又不是，不知應該如何作答。其實，我們不應把重心放在「經驗」本身，反而應該放在「員工穩定性」上。大家試從老闆角度想：為什麼一個有管理經驗的人會離開公司呢？他的離開會不會對原本的公司帶來影響呢？要回答這條問題，我們可以強調自己的穩定性。

所以答案可以是：

如果我喺呢間公司做到有幾年管理經驗嘅話，我諗我會好珍惜呢份工，唔會輕易咁離開呢間公司嘅。

處處隱瞞不如答得大方，說到底雙方都是第一次見面，如在處處左閃右避，只會扣減自己的印象分。（GettyImages/視覺中國）

2. 你有冇喺其他公司apply類似職位？

答題方法分析：

很多朋友會擔心如果答「有」的話會影響面試結果，答但「冇」的話又令人難以置信，左右為難。答「冇」是難以置信的，而其實僱主最擔心的就是請了你之後，你很快便走。所以答案的精髓同樣在於顯示自己的穩定性。

所以答案可以是：

我都有喺其他公司apply類似職位，因為我一心想喺呢行發展。但如果呢間公司有offer畀我嘅話，我會首選揀呢間公司，因為…（講解一下為什麼喜歡這間公司，例如有清晰的事業發展路徑，在行內有地位等等）。

自曝弱點似是愚蠢做法，但就算是超人都有弱點吧，懂得包裝，或用其他強項來補助這個弱點，也不一定成為致命的死症。（GettyImages/視覺中國）

3. 你嘅弱點係乜嘢？

答題方法分析：

很多朋友都會擔心介紹一個新的弱點給面試官知道，會影響面試結果。其實我們可以用另一個角度去想：世界上誰人沒有缺點呢？最重要的是缺點不影響工作。

所以答案可以是：

我嘅缺點係冇藝術細胞。（如果你面試的是會計工作）

我嘅缺點係唔能夠做演講。（如果你面試的是電腦程式員工作）

我嘅缺點係數學好一般。（如果你面試的是顧客服務經理）

工作經驗是重要，但你能否用工作能力來彌補不足呢？人家如何看待你是一回事，你是否相信自己能勝任新職位，又是另一回事啊！（GettyImages/視覺中國）

4. 你都唔係商學院畢業，又點幫公司做生意呢？

答題方法分析：

這個問題似是而非，答商科有用又不是（因為自己非商科畢業），否定商科用處又不是（因為難保面試官本身是商科畢業）。

這個問題表面上有道理，但當想想現實情況，你會發現很多成功的生意人都不是商科畢業的。答這個問題的策略是橫向延伸，提出更多做生意的要點特質，既不否定商科的重要性，也不全盤認同商科理論知識就是一切。

所以答案可以是：

我相信做生意唔係淨係睇我哋識幾多商業嘅理論知識，同時亦都要具備好強嘅前瞻能力、創新思維、處事靈活性、同埋執行力（列舉一些你有的能力，再用例子加強說服）

Apple的CEO Tim Cook早前也說以公司有很多沒在大學畢業的員工而自豪。除非正在應酬與學術成績相關的工作吧，否則，就應用實際能力和務實心態去給予人家信心。（GettyImages/視覺中國）

5. 點解你讀書嗰陣時GPA咁麻麻？

答題方法分析：

答這個問題，說自己成績可接受又不是，承認自己成績差又不是，那麼我們可以用逆向思維來作答 － 難道不可以故意成績普通的嗎？

除了成績之外，我們在大學／大專生活之中還會追求個人成長，培養獨立思考能力、溝通能力、領導才能、追尋自己人生方向等等。而在課室上課以外，我們也會參加各式各樣的課外活動，即使是去大學圖書館看書也是學習的過程之一，而這些都是GPA不能夠反映出來的。

所以答案可以是：

我覺得喺大學／大專嘅生活本身就係一種學習，所以我當初就決定要好好咁分配時間，除咗課堂學習之外亦都要學習唔同方面嘅技能。例如我喺嗰幾年就參加咗…（例舉學校活動的例子），從中我學習咗…（例如一些軟技巧）， 令我終生受用。

結語

上述的進階面試問題都是一些開放式問題，沒有既定的答案，目的是令申請人陷入困境之中，再看他如何扭轉乾坤。面對這些問題，我們要跳出「是與非」、「對與錯」以外思考。問題，只是考驗你分析能力的切入點，重點在於如何演繹分析的過程和思考的方向，讓面試官知道你經已達到擔任管理層的水平。

半宅職薯 半宅職薯

企業培訓師。18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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