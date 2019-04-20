【血腥慎入】Working Holiday辛酸史：我在紐西蘭處理血淋淋羊頭

很多人對於打工度假都抱著美好的憧憬，覺得即可以體驗國外生活，又可以旅遊，甚至賺一筆錢回來，何樂而不為？但，事實其實沒有想像中美好...... 分享了7年有關「那些年，打工度假的美好」，姚豪傑（Jomy）這次決定從負面角度切入，主辦一場名為「血腥打工度假」分享會，聊聊血淋淋的黑暗面，讓大家確認打工度假是否是自己想要的生活。

圖為「血腥打工度假」分享會的宣傳海報，姚豪傑不再使用漂亮的風景照，而是破天荒選用了一張十分血腥的照片，與大家分享打工度假的黑暗面。（馬來西亞東方網）

打工度假不盡美好

分享會的宣傳海報採用了一張十分血腥的照片，姚豪傑說：「過往的分享會都盡量用美好的風景吸引人，內容分享也以正面訊息為主。」後來，他發現很多年輕人都抱著美好的想像到紐西蘭體驗打工度假。可是，當遇到和想像中不一樣的情況時，他們卻沒辦法招架或適應，悔不當初。「紐西蘭打工度假的簽證非常搶手，有人甚至搶了好幾年都沒辦法搶到，如果你只是『跟風』申請，最後卻半途而廢，真的很可惜，更浪費名額。」

他強調，打工度假的體驗不可能一帆風順，申請者必須有心理準備。「總會有一段時間會特別想念家人和朋友…」不過，面對那些不美好，會讓你遇見更好的自己。姚豪傑在2012年大學畢業後到紐西蘭打工度假，想說賺一筆收入，為接下來到英國進修的計劃幫補學費並學英文。「我當初也是抱著美好的想像，幻想自己在美好的風景、天氣之下採蘋果。」他笑說，還一度以為自己可以邊採邊吃，多麼美好。沒想到事與願違。「我原本在蘋果農場的工作被延遲了！」當時為應付住宿、膳食費用，他硬著頭皮接了一份羊肉包裝廠的工作。

「這份工作的時薪比一般蘋果農場來得高。」當時羊肉包裝廠的時薪為16至18紐幣（約港幣90至100元），蘋果農場則是12至13紐幣（約港幣60至70元）。「當時很多屋友聞言工頭開出的時薪後，便嚇唬我，是不是遇到騙子之類，甚至認為個子矮小的我，沒辦法勝任肉廠工作。」不過，他沒有想太多，只是抱著「如有不妥，就轉身走人」的想法。

和在國內找工作不同，選擇打工度假的工作，其實不必考量太多，不適合就離開啊！ 姚豪傑（Jomy）

他強調，打工度假的體驗不可能一帆風順，申請者必須有心理準備。（馬來西亞東方網）

羊屎襲面羊頭盯人

回想起到肉廠上班的第一天，姚豪傑說：「我竟然被安排到清理羊腸的部門。」他苦笑道，羊腸裡全是大便啊！「清洗羊腸時，羊大便常會噴到臉上，幸好有戴口罩！」他說，剛開始時，確實覺得有點委屈。「我好歹也是一個大學生啊，為什麼要淪落到洗羊大便。」經過自我調適之後，他慢慢覺得好玩，因為屬於勞力活，無需動腦。「現在的工作其實很費腦力，有時也還是會想念那時無需動腦的日子。」他更分享，羊腸清理後，將加工製作成為安全套。「其實我這份工作蠻有意義的，可以避免社會一些不必要的問題…」他打趣說道。

後來，他被安排到「寵物食物」部門。他分享，這部分主要是處理羊頭。「當時我主要的工作是把6個羊頭塞入一個箱子裡。」他形容，大部分羊都是死不瞑「目」，眼睛仿彿瞪著他看。「蠻恐怖的！」問他，難道沒想到要辭工，回到美好的蘋果農場工作嗎？「沒有。」除了因為肉廠的時薪較高，他認為，每份工作其實都有它的辛酸。他舉例，剛開始的一至兩個星期，你或許會覺得採蘋果很有趣，但時間長了，便會開始覺得無聊。「大家在申請之前，必須想清楚，這日復一日的工作模式，是你可以接受的嗎？」

▼▼姚豪傑在肉廠上班的經歷中曾感覺委屈，按下圖看看他的工作丶感受一下他的辛酸（相片經過處理、仍或可能引致不安，慎入！）▼▼

搭便車招人白眼

姚豪傑分享，紐西蘭的公共交通也很不方便，每天或許只有兩趟到市區的巴士。他花了很長的時間才找到一個女士願意每天載送他上班。「這也是其中一個我當時沒有換工的原因。」由於沒買車，姚豪傑每星期都需要「哀求」別人載他到市區超市買菜。「吃早餐時，必須和同住在一個旅館，又要與有車的人裝熟，問對方有沒有要出市區，是否能搭便車。」他坦言，有時遇到對方心情不好，確實需要受人白眼。

雖然離旅館附近有一家小型超市，但售價高得嚇人。「為什麼連出個門都要卑躬屈膝，真的很委屈啊！」他謂，在馬來西亞就不會發生這種情況，出家門就會有車，想去哪裡就去哪裡，根本無需操心。他分享，很多人或許會認為在紐西蘭搭便車（Hitchhike）是很容易的事情，但只要在當地生活過，就知道要在市區搭便車並不簡單，有時甚至等了一天都沒有人願意載你。

第一桶金？有人賺了，有人虧了

對於打工度假，除了想體驗異國生活，大部分亦抱著賺第一桶金的想法。真的能賺錢嗎？「因人而異。」不過，姚豪傑認為，只要不亂花，一般都可以存到錢。那時候，他平均每月可以存下600紐幣。「扣除兩個月的旅費，我帶了將近2萬令吉回國。」姚豪傑坦言，自己比較節省，因為沒有買車，所以沒有汽油負擔；住宿也選擇比較便宜的地方；日常也以自己烹調為主。

另外，羊廠的時薪比一般蘋果、奇異果農場來得高，加上碰巧遇上紐西蘭公會員工罷工，間接增加了他的加班時間和收入。不過，並非每個打工度假的人都可以成功賺到錢。姚豪傑曾經遇到一個人，在打工期間做了6份工作，包括旅館、果園、餐廳、工廠等，最後卻因為存款見底，被迫提早回國。「因為他每份工作時間不長，可能就只有一兩個禮拜，而在等待下一個工作之間的空檔又一直狂噴錢，導致入不敷出。」雖然結果不如人意，但姚豪傑認為，此人體驗了很多不同的工作、也到過很多地方生活，即便他成功賺到第一桶金，但這或許就是他不一樣的收穫。

雖然結果不如人意，但姚豪傑認為，此人體驗了很多不同的工作、也到過很多地方生活，即便他成功賺到第一桶金，但這或許就是他不一樣的收穫。（馬來西亞東方網）

紐西蘭生活開銷

▼以星期計兌換率：1令吉（約港幣2元）=0.36紐幣

收入800至1000紐幣（約港幣4350至5440元） 房租80至150紐幣（約港幣435至820元） 食物50至100紐幣（約港幣270至540元） 汽油50至100紐幣（約港幣270至540元） 汽車費用1000至2000紐幣（約港幣5440至10880元） 貼士：馬鈴薯便宜又耐飽

勤記錄，才有時間消化所得

打工度假已成一種趨勢，不少年輕人在工作了一段日子後，便背起行囊到國外打工度假，體驗全新的生活。然而，打工度假的話題也引起不少爭議，究竟這樣的「出走」是否會有所收穫？這到底對履歷是加分還是扣分？對此，姚豪傑坦言：「回國後，你其實會更加迷惘。」因為開始要面對車貸、房貸的問題，同時還要規劃接下來的事業。「很多人在體驗高收入之後，沒辦法接受國內每個月只有2000至3000令吉的薪金。」

雖然「出走」的收穫不會直接體現出來，卻會潛移默化。姚豪傑認為，記錄在打工度假扮演一個非常重要的角色，因為只有經過記錄，才得以逐步消化，進而延伸。「當你成功消化後，它就會成為你的知識，你的價值。」回國之後，他到一家旅社應徵，當時面試官問說：透過打工度假，你學到什麼？「我學會和人交流。」他回答。姚豪傑曾因為身驅瘦小而自卑，但經過任何事情都需靠自己的那段時間（打工度假），讓他更為自信。

今年31歲的姚豪傑自小因為矮小的身軀而感到自卑，但透過打工度假，讓他逐漸自信，甚至嘗試很多極限運動，包括跳傘、開飛機以及冰河健行。（馬來西亞東方網）

回流家鄉創業

「原本計劃到英國念碩士，但紐西蘭回來後，我打消了這個念頭。」他笑說，因為體驗到賺錢的辛苦，覺得要花10萬令吉（約港幣194,000元）到英國留學很奢侈。透過打工度假，姚豪傑更了解自己的需求和方向。從一個在大學念中文系的自卑男孩，變成一個愛到處旅行的全方位旅行家，更參考國外青年旅社概念，回流家鄉巴生創辦Play! Klang Coshtel住宿和公共空間。

如果我沒有到紐西蘭打工度假，我絕不會創業，今天更不會有Play! Klang Coshtel的存在！ 姚豪傑

一樣的簽證不一樣的旅程

姚豪傑坦言，大家別以為拿著同一張簽證，就一定會有同樣的際遇和收穫。「每一個人都有選擇自己旅程的權力，最重要的，是你知道你自己想要的生活跟旅程是什麼，而不是純粹跟隨別人的腳步去複製別人的旅程。」當然，如果你真的沒有方向，那也沒關係，走出去了，旅程自然會展開，也自然而然會在旅程中找到答案。

他在紐西蘭一共逗留了半年，首4個月是工作，後2個月則是旅遊度假。「因為工作賺了錢，才能放心去暢玩啊！」但並非每個人都採用一樣的模式，他分享，有一個毫無旅遊經驗的女生，在沒有做任何功課的情況下去到紐西蘭，並在背包旅舍認識了兩個德國男孩，跟著他們一起用搭順風車及沙發衝浪的方式環遊紐西蘭。「很多人或許會覺得她很有錢，沒有工作卻可以一直旅行。」但其實，該名女孩採用的模式是先旅行後工作。

▼▼姚豪傑認為即使拿著同一張簽證，都可以有不同的際遇和收穫，按下圖了解更多他在紐西蘭打工度假的點滴：

他續說，還有一名朋友說是來紐西蘭體驗生活。週休二日的時候，他很少去旅行，反而是找當地人去打籃球。此外，他還買了一個釣竿，跟著一個紐西蘭老頭一起去河邊釣魚。有人笑他說：「這些東西在國內做就好了，幹嘛來到紐西蘭。」但他覺得，融入當地生活也是另一種異國體驗。他補充，也有人本著尋找真愛的目的出發，看看能不能拿到居留權，還真有人如願以償，跟當地人結婚，從此過著農村生活。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】打工度假內有「腥」酸跟風申請先三思】

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