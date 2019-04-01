【升職攻略】忌用跳槽威脅加人工　用4個不敗理由說服老細！

踏入2019年，新年轉眼過去，相信唔少SJ讀者考慮／成功轉工，所謂魚唔過塘唔肥，跳槽好多時係升職加薪的最快途徑。但話分兩頭，做生不如做熟。假如可以在原本的公司順利升職加薪，可能先係最佳結果，因為避免了轉工後的未知之數，畢竟，雖然有人工加，但轉了份伏工就大鑊了。 咁究竟，留係舊公司，有咩要求加人工的好理由？今次SJ就同大家一齊探討！

如果你幫公司做完個Project，明顯比其他人做得好，咁呢個會係個好理由要求加人工。（GettyImages）

先從好理由開始：

1. 成績為本！你幫公司賺咗（or節省咗）幾多錢？

任何公司都係以賺錢為最大目標，而幾乎所有員工的職能，歸根究柢，一係幫公司賺錢（Sales類、研發類），一係幫公司慳錢（Finance、Admin類）。當然，在好多行業，份工比較細，未必可以直接計算你本人幫公司創造的價值。但起碼，考慮加人工，或者考慮你的人工值幾多時，往往係考慮你幫公司創造的價值。如果你幫公司做完個Project，明顯比其他人做得好，或者甚至係公司從來冇做過如此成績，咁呢個會係個好理由要求加人工。呢個亦係最強的理由。

2. Effort有價。幫公司賣命，都要少少安家費啩！

好多人低估咗勤力的價值，往往識講 'work smart rather than work hard' 。其實在公司角度，最好梗係'work smart AND work hard'啦！當然，冇人鍾意無緣無故OT，明明公司冇嘢做，都要員工等腦細離開Office先敢自己放工。但係，當公司需要你時，你又有否挺身而出呢？對於其他同事，你又是否稱得上「I got your back」？如果你幫公司做咗隻大Case，或者好多隻細Cases，挑燈夜讀，廢寢忘餐，瘋狂OT過後，其實都係一個好時機要求Pay raise。 當然，呢個同成績係相輔相成。

在公司角度，最好梗係work smart AND work hard啦！（《未生》劇照）

3. 外面個市，人工市價有幾多？

呢個肯定冇上兩個理由咁強，但假如你的公司明顯Underpay你，咁呢個係個好理由要求加人工。問下其他朋友，睇下StealJobs上高的Job reviews，原來同行公司，同等職位，人哋畀多50%人工，咁或者可以禮貌地同腦細傾吓，睇下可否加返到市價，或者起碼接近市價。

當然啦，呢個時候有經驗的腦細/HR就會出場，同你講個市差，美國加息、中美貿易戰、英國脫歐、歐債危機、政府建屋目標下調等等下刪10000字的世界地緣政治與經濟前景分析。假如你有底氣，有學識，都可以同佢來一場大辯論。

4. 長期服務，當鼓勵下都好吖

唔好睇小呢一樣，假如你做左N咁多年，都冇加人工，可能腦細只係唔記得咗，或者側側膊，你唔講就唔主動加畀你。呢個時候，你可以輕輕一Push，禮貌溫柔地善意提醒，畀個Warm reminder加Best Regards，提醒下其實5年都冇加人工了。係咪可以加少少呢？Off topic一下，突然想起吳孟達《賭俠》一段獨白：

小弟摩羅星，行年27，一事無成，幸好心術還算良正，願得師父你收我為徙，他日行走江湖， 挫強扶弱，為社會服務，為國家捐驅，為自由，愛自由，自由萬歲！ 吳孟達，《賭俠》

假如你做左N咁多年，都冇加人工，可能腦細只係唔記得咗，或者側側膊，你唔講就唔主動加畀你。（《賭俠》劇照）

咁有咩係差理由？

1. 我有Offer，希望你可以加到Match到人工，否則我走人

戰略上係好，但講到出口太威脅意味，而且講到明自己搵緊其他工係大忌：未分手就唔好溝女住吖。

2. 我想休息吓 返加拿大唞半年

呢個唔係加人工理由，但似乎好多人都認為係。如果你想休息吓，一個好老闆應該會祝福你，但如果呢個只係拿來要求加人工的理由，未免有點假，有點迂迴。

3. 我讀完個Part time master了，而家好巴閉

Unfortunately，除非你做教育界，否則學歷對你的商業價值唔係太大差別。另外一個例外，係在你的專業中，讀了Master容許你得到某種牌照，好似Surveyor與Engineer之類有類似制度。假如你的公司係專業Consultancy ，主力Sell給客戶他們的內部Consultants，好注重他們的學歷的話，咁都可能係有關加人工事。否則，其實真係唔太大relevance。

SJ結語 加人工簡直係人生最重要事情之一，不可不察！

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】