【升職攻略】忌用跳槽威脅加人工　用4個不敗理由說服老細！

踏入2019年,新年轉眼過去,相信唔少SJ讀者考慮/成功轉工,所謂魚唔過塘唔肥,跳槽好多時係升職加薪的最快途徑。但話分兩頭,做生不如做熟。假如可以在原本的公司順利升職加薪,可能先係最佳結果,因為避免了轉工後的未知之數,畢竟,雖然有人工加,但轉了份伏工就大鑊了。 咁究竟,留係舊公司,有咩要求加人工的好理由?今次SJ就同大家一齊探討!

如果你幫公司做完個Project,明顯比其他人做得好,咁呢個會係個好理由要求加人工。(GettyImages)

先從好理由開始:

1. 成績為本!你幫公司賺咗(or節省咗)幾多錢?

任何公司都係以賺錢為最大目標,而幾乎所有員工的職能,歸根究柢,一係幫公司賺錢(Sales類、研發類),一係幫公司慳錢(Finance、Admin類)。當然,在好多行業,份工比較細,未必可以直接計算你本人幫公司創造的價值。但起碼,考慮加人工,或者考慮你的人工值幾多時,往往係考慮你幫公司創造的價值。如果你幫公司做完個Project,明顯比其他人做得好,或者甚至係公司從來冇做過如此成績,咁呢個會係個好理由要求加人工。呢個亦係最強的理由。

2. Effort有價。幫公司賣命,都要少少安家費啩!

好多人低估咗勤力的價值,往往識講 'work smart rather than work hard' 。其實在公司角度,最好梗係'work smart AND work hard'啦!當然,冇人鍾意無緣無故OT,明明公司冇嘢做,都要員工等腦細離開Office先敢自己放工。但係,當公司需要你時,你又有否挺身而出呢?對於其他同事,你又是否稱得上「I got your back」?如果你幫公司做咗隻大Case,或者好多隻細Cases,挑燈夜讀,廢寢忘餐,瘋狂OT過後,其實都係一個好時機要求Pay raise。 當然,呢個同成績係相輔相成。

在公司角度,最好梗係work smart AND work hard啦!(《未生》劇照)

3. 外面個市,人工市價有幾多?

呢個肯定冇上兩個理由咁強,但假如你的公司明顯Underpay你,咁呢個係個好理由要求加人工。問下其他朋友,睇下StealJobs上高的Job reviews,原來同行公司,同等職位,人哋畀多50%人工,咁或者可以禮貌地同腦細傾吓,睇下可否加返到市價,或者起碼接近市價。

當然啦,呢個時候有經驗的腦細/HR就會出場,同你講個市差,美國加息、中美貿易戰、英國脫歐、歐債危機、政府建屋目標下調等等下刪10000字的世界地緣政治與經濟前景分析。假如你有底氣,有學識,都可以同佢來一場大辯論。

4. 長期服務,當鼓勵下都好吖

唔好睇小呢一樣,假如你做左N咁多年,都冇加人工,可能腦細只係唔記得咗,或者側側膊,你唔講就唔主動加畀你。呢個時候,你可以輕輕一Push,禮貌溫柔地善意提醒,畀個Warm reminder加Best Regards,提醒下其實5年都冇加人工了。係咪可以加少少呢?Off topic一下,突然想起吳孟達《賭俠》一段獨白:

小弟摩羅星,行年27,一事無成,幸好心術還算良正,願得師父你收我為徙,他日行走江湖, 挫強扶弱,為社會服務,為國家捐驅,為自由,愛自由,自由萬歲! 吳孟達,《賭俠》

假如你做左N咁多年,都冇加人工,可能腦細只係唔記得咗,或者側側膊,你唔講就唔主動加畀你。(《賭俠》劇照)

咁有咩係差理由?

1. 我有Offer,希望你可以加到Match到人工,否則我走人

戰略上係好,但講到出口太威脅意味,而且講到明自己搵緊其他工係大忌:未分手就唔好溝女住吖。

2. 我想休息吓 返加拿大唞半年

呢個唔係加人工理由,但似乎好多人都認為係。如果你想休息吓,一個好老闆應該會祝福你,但如果呢個只係拿來要求加人工的理由,未免有點假,有點迂迴。

3. 我讀完個Part time master了,而家好巴閉

Unfortunately,除非你做教育界,否則學歷對你的商業價值唔係太大差別。另外一個例外,係在你的專業中,讀了Master容許你得到某種牌照,好似Surveyor與Engineer之類有類似制度。假如你的公司係專業Consultancy ,主力Sell給客戶他們的內部Consultants,好注重他們的學歷的話,咁都可能係有關加人工事。否則,其實真係唔太大relevance。

SJ結語 加人工簡直係人生最重要事情之一,不可不察!

