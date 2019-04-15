【搵工跳槽】自覺懷才不遇想轉工？「劈炮」前要問自己三個問題！

每年農曆新年之後就會出現「離職潮」，那段期間各家公司都有一批員工離開和加入，也是公司換血的時候。換血有好有唔好，一些平日為公司賣命的員工決定另謀高就，進入更好的平台發展，也有公司藉此篩走一些專業扮工的seafood。 話說，人係咩時候會考慮轉工？

美國有調查機構訪問過100萬位大學生，他們一旦感到能力不被重用時，就會出現有志難伸、懷才不遇的感覺。（《家有喜事1992》劇照）

經非正式統計，打算轉工的人somehow會覺得自己身上某個能力或條件優於平均水平，即是說自己的表現點都比身邊的同事要優秀一啲，心理學家稱這種心態作Lake Wobegon Effect （中：烏爾岡湖效應），美國有調查機構訪問過100萬位大學生，其中70%覺得自己有不錯的領導能力，85%認為自己社交技巧佳，將這些數據運用在工作上不難發現大部份年輕人都有一定程度的 Lake Wobegon Effect。

他們一旦感到能力不被重用時，就會出現有志難伸、懷才不遇的感覺，加上工作3年期時限一到，轉工似乎成為大家眼中積極改變現狀的方法之一。

轉工無錯，但每次只要一言不合就轉，就有些問題了。如何避免成為jumpy的求職者，以下幾個建議可能幫到你：

上位者思維

多數人喜歡由自己角度看事情，當你認為自己有能力但不被重用時，你應該「反向思考」：點解上司要重用我？上位者思維鼓勵大家企係更高角度思考事情，當你企係上司角度衡量事情時，你可能發現自己沒有想像中做到嘢。如果你能力咁好，點解上司唔給你更多責任呢？好笑的是，如果有日上司將更多職責給你，咁你會不會感覺他在加重你的工作量，而不是重用你？又要懷疑又要感到有志難伸，心理失衡下尋找新工作，轉10份工都只會在同一高度上。係呢個時候，應該做的是檢視自己可以進步的方面，work on it，先有機會承擔更大的責任。

當你認為自己有能力但不被重用時，你應該「反向思考」：點解上司要重用我？（《未生》劇照）

談判者思維

成功人士好似 Warren Buffett 、Jeff Bezos等人 ，他們的良言金句都會被世人反覆琢磨，因為他們擁有足夠的底氣（ie. 成就、財富）令到你不得不聽他們說話。工作也是如此，當你累積足夠底氣，你就有資格爭取更多資源，也是談判者思維的養成。SJ Team不久前輯錄的一篇邏輯思維founder羅永浩演講，他主張「上進心」是可以逼出來的。嘗試下在一段設定的時間內將上司吩咐的tasks完成，當你能夠超額完成（吩咐+無吩咐tasks都完成）時，絕對有足夠底氣和上司提出要求。當然有些人會問如果上司吩咐的樣樣照做，咪變得好刷鞋仔？感官上確實會有這種感覺。

美國作家 Ryan Holiday 有一句說話也值得我們參考：

Clear the path for people above you and you will eventually create a path for yourself. （幫助你之上的人清理出一條路，最終你亦為自己創造一條路。）

美式足球教練 Bill Belichick（GettyImages）

你不妨想想，你和身邊的同事有什麼不同？如果今天你願意做比他們多的事，你則會比他們走得快，但人大多不願意做出頭鳥，久而久之則只會成為羊群中的一員。還有一個例子是美式足球教練 Bill Belichick ，大家知道他時已經是帶領明星球隊的教練，但他執教的路上也沒有吃少過苦頭。一開始時他只是一位助教，那時不少教練都不太喜歡看過往球賽的錄影，一來時間長二來看多了也疲倦。

但 Bill 就選擇幫教練睇晒這些錄影，並且總結出失誤和策略，然後私下謙卑地和教練交流，提供給教練參考。重點是，那時候這是一份接近零收入的工作。也因為謙卑和實幹，他最終慢慢向上爬成為星級教練。事事恭維上司，除了感覺是刷鞋，也肯定有不少人會覺得幫上司解決問題，最終功勞卻被上司拿去，自己什麼也沒有。

事事恭維上司，除了感覺是刷鞋，也肯定有不少人會覺得幫上司解決問題，最終功勞卻被上司拿去，自己什麼也沒有。（《未生》劇照）

不過現實不就是這樣嗎？人人平等哪有這麼容易。這時候，你看事情的角度對你未來的發展有一定的影響。就如這篇文章的主題，當你擁有足夠的底氣，你就有機會上升至更高的平台發展。還沒有到達的時候，不妨沈下心來繼續深造吧。當你還沒有在某方面得到足夠經驗時，你唯一可以學到這些經驗就是從那些已經擁有經驗的人和事身上。

其實你沒有真的蝕了俾上司或者老闆，如果這位上司真的拿走晒你的功勞，你一離開他就會原形畢露，你利用了他的資源和平台向更好的發展。這才是最好的結果。路遙知馬力，這本超Hit的書講述一名矽谷startup founder如何瞞騙一众富豪拿到上十億美金融資的故事；無料的一定會被揭發。

當你企係上司角度衡量事情時，你可能發現自己沒有想像中做到嘢。（i-STOCK）

投資者思維

對於在大企業工作的人來說，部門幾百人每年也只有幾個promote的位，起碼輪個10年8年都未必有機會升遷。這些時候，你或者可以考慮去同類型的startups做，雖然這些新創公司未必能夠offer像大企業般的人工和福利，但勝在晉升前景快，一個唔覺意可能就是下一個獨角獸，咁就真係發過豬頭。

在新創公司發展，機會多挑戰也多，有時一個人當三個人使。如果你自問自己是喜歡挑戰也願意學習，那麼在新創公司3個月學到的已經是大企業的1年的經驗。當然新創公司的風險也高，數據顯示過半數的初創公司平均壽命都只是1-3年。無論如何，經驗是自己的，經歷也是自己的，可能到時你已經有足夠能力自行創業了。

這就是投資者思維在工作，你投入了時間，雖然只有較低的人工，交換到的是未來職業生涯的快速發展，也是一個可行的轉工模式。

SJ 結語 希望這篇文章能夠帶點啟發給準備轉工的小薯們。無論你是剛出社會或者是old seafood到出神入化，職場的真理只有一個；「好好準備」。轉工前自己幾個問題： 1. 係咪份更好的工作？ 2. 係咪比起舊工有進步？ 3. 係咪距離自己訂立的目標又近了？ 如果你有2個以上的肯定答案，就去馬吧！ 祝大家轉到份好工！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】