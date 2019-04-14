【服務業悲歌】要保持笑容、要控制情緒　「情感勞動」也筋疲力竭

你知道「情感勞動」這個詞嗎？這是繼「體力勞動」、「腦力勞動」後出現的第三種勞動形式。這是由社會學家Arlice Hochschild提出的新的勞動形式。

從事情感勞動的行業一般有看護士、空中服務員等。這些行業的工作者面對患者、乘客任性的舉動和無理取鬧時，只能壓制住內心焦躁的情緒。（日劇《純白》劇照）

「情感勞動」是什麼？

「體力勞動」是在工廠、建築工地等勞動場所耗費大量體力的一種勞動形式。「腦力勞動」是從事諮詢、律師等行業用腦力工作的一種勞動形式。與這兩種形式不同的「情感勞動」是指，在工作中為了迎合顧客而抑制自我情感的一種勞動形式，工作的動力來自精神或者內心。從事情感勞動的行業一般有看護士、空乘等。這些行業的工作者面對患者、乘客任性的舉動和無理取鬧時，只能壓制住內心焦躁的情緒。這些行業的準則要求職員必須做到滿足顧客的需求。也就是說在工作中必須對自己的情緒持續「說謊」。

因為情緒勞動的動力是由內心驅使，所以也會出現像體力勞動的精疲力竭和腦力勞動的大腦疲倦，容易形成心理壓力堆積造成心力交瘁。心裡壓力堆積往往被形容為像充了氣的氣球。如果把心比作氣球，有了應激物的刺激就容易產生壓力，氣球就撐了起來。如果氣球持續處於緊繃的充氣狀態，疲勞會在不知不覺中積累，時間久了會造成心裡上和精神上的疲倦。

此外，如果壓力太大，氣球最終會崩裂。如果對壓力置之不理，也就是持續給氣球輸壓的話，總會有一天內心會被擊垮。到時候即使不上班回家鑽進被子裡，還是能感受到壓力。與體力勞動不同的是，勞動者本人無法察覺到情感勞動給自己的心靈帶來了多少的疲倦。如果有一天，一個工作過程中一直元氣滿滿的人突然倒下了，得了抑鬱症需要修養，那麼他很有可能就是被情感勞動擊垮了。而且，消除情感勞動的疲倦的方法不是「回去睡一覺」這麼簡單，解決方法的相關知識現在並沒有普及。

如果對壓力置之不理，也就是持續給氣球輸壓的話，總會有一天內心會被擊垮。（日劇《逃避可恥但有用》劇照）

身陷「情感勞動」之苦的日本人

值得關注的是，可以說大多數日本人都在周而復始的從事情感勞動。日本人經常會說一些善意的謊言。為了「社交辭令」、「察言觀色」，很多人壓抑自己的情感撒謊。不論是在工作中還是在生活中，如果你與特定的人交流時感到疲勞，原因很可能是在進行情感勞動。

因為是上司、因為是客戶，為了不想讓對方產生不快，只好曲意逢迎，將自己的想法爛在肚子裡，將自己的情緒抑制在心裡。這樣的情感勞動會讓自己心力交瘁。久而久之，自己也弄不明白自己的情緒，進而出現疲勞過度的情感麻痺、脫人格化等精神迷惘綜合徵。

現代的日本人，從兒童到成年人，很多人都已經淪為情感勞動的奴隸。

不論是在工作中還是在生活中，如果你與特定的人交流時感到疲勞，原因很可能是在進行情感勞動。（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

那麼，為了防止患上精神迷惘綜合徵，大家可以根據以下三點症狀來進行自我檢測

▼▼出現過度疲勞的人具有以下三點症狀：

1. 情緒的過度消耗 在工作中為了滿足他人，過度消耗自己的情緒。 2. 脫人格化 情緒消耗殆盡的下一個階段就是對客戶不關心不體諒。這是為了減少情緒消耗而進行的自我保護與規避，和對方保持距離感。所以這個階段會將客戶作為自我防衛的對象拉開距離。 3. 個人的自我成就感低 對工作的成果悲觀失望，自我肯定感、自我成就感都很低，這些都是過度疲勞的症狀表現。 通常情況下，情感勞動帶來的疲勞感自己也很難察覺得到。如果自我測試的結果堪憂，建議大家在今後的工作中要適度保持距離感，在工作中就單純扮演職場者的角色，在生活中就做好自己，避免精神消耗進一步加重。如果情況嚴重的話，建議大家及時去醫院治療。

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