【政府工】康文署聘流動圖書館助理圓　月薪17k　必需持有車牌

政府工請的不只有文職！想做圖書館管理員也不僅僅坐在圖書館。康文署現正招聘合約制流動圖書館助理員一職，月薪17K。申請人只需持DSE五科合格（包括中、英、數）即合乎資格申請，不過得留意，應徵者必需要持有車牌。

流動圖書館助理員需要駕車到沒有圖書館的地區，為當地居民服務。（網上圖片）

入職條件

申請人如有意應徵流動圖書館助理員一職，無需具備高學歷，只要於DSE必修或延伸部分的數學科及另外四科（包括中、英文）考獲第2級或以上，或者於會考數學和另外四科（包括中、英文）考獲第2級或以上即可。申請者也需要對一般電腦軟件有相當認識。

另外，申請者必須持有有效私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照，這是申請此職位的必要條件。

值得留意，申請人將須要通過由政府物流服務署舉行的駕駛測試及獲發駕駛有關政府車輛的許可證方會獲聘。

圖書館流動圖書館助理員招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

工作內容

用一句話概括，流動圖書館助理員的職責就是駕駛並打理流動圖書館，可算是「一腳踢」的角色。具體職責如下：

(A)駕駛流動圖書車； (B) 提供圖書館資料借還服務； (C) 提供基本的圖書館讀者查詢服務； (D) 執行一般文書及其他後勤辦公室工作； (E) 運送各類圖書館資料及為此類資料進行分類、排序上架、封套、戳印、修補及清理等工作； (F) 維持流動圖書館內的秩序； (G) 確保流動圖書館安全運作，並向上級報告任何需要維修的項目； (H) 監督或執行流動圖書館的清潔工作；及 (I) 為流動圖書館接駁電源。

入職者每星期工作45小時（不包括用餐時間，也須要穿制服、不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值及調派到不同流動館或公共圖書館工作。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘，月薪17,895元。為期一年。入職者如能圓滿完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，可獲發約滿酬金。該筆酬金，加上政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所支取底薪總額的10%。

此職位的截止申請日期是4月12日，接受親身及郵寄遞交申請，網上申請並不適用。

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