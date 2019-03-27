【職場熱話】設計師脾氣大難合作？　網民：你唔識又唔信專業…

早前Facebook專頁《奴工處》有設計師投稿，表示有客人提出將正面相改為側面、想要「紅色咁sharp嘅黑色」等「騎呢」要求，惹人失笑。今日該專頁刊出一篇Marketing（市場推廣）平反的貼文，內容直指大多設計師有藝術家脾氣，又指自己不懂設計才會要求正面相改為側面，引來不少網民嘲笑他沒常識及不尊重專業。

事源早前有設計師在Facebook專頁「奴工處」匿名投稿，表示有客人要求將相片從正面改修改側面，結果事主便以幽默手法作應對，而不少網民都留言指事主對這「不可能的任務」所作出的回應非常搞笑。（《奴工處》圖片）

Facebook專頁「奴工處」向來歡迎大眾以匿名形式投稿，分享在職場上的種種遭遇與心聲。早前，有一發帖便是講述一位設計師面對客人無理要求時的反應，引得不少人讚好及留言分享感受。

至本日（3月27日），專頁另發佈一段由一名從事市場推廣工作的人的分享：事主指自己經常與設計師合作，但感到他們大多有藝術家脾氣，如製作傳單時，設計總是字小圖大，顏色又不顯眼，難突顯文字訊息，因此得要求他們把文字放大及令顏色改得更鮮艷才行。他又指自己由於不懂得設計，因此才不知早前提出將「正面相改為側面」是否可行。「如果識我就會自己做，唔使等咁耐啦！」看來這名投稿人就是上述該名向設計師提出「騎呢」要求的人士。

閱讀原文：

有網民以「Marketing平反」為題，回覆早前有設計師公開取笑客戶無理要求的帖文。（《奴工處》圖片）

「Marketing平反」的帖文一出，即引來不少設計師及網民留言。有人解釋設計師很多時候因工作完全沒有自由發揮的空間才會發脾氣，又指如果不熟悉設計就不應胡亂挑戰對方的專業。

此外，針對投稿人指設計字小圖大、顏色不顯眼、難突顯文字訊息等，有網民留言，「字大鮮色就好？再睇吓民建聯啲poster…」、「下次不如搵A3紙印啲字貼出去算喇，唔好搵designer喇你」，更指其言論反映出自以為事的個性又沒有常識。

更多網民意見（按圖了解）：

（《奴工處》facebook專頁留言）

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其實，「公說公有理，婆說婆有理」，要在職場上與合作夥伴有效溝通，便應在合作前清楚表明公司或項目的要求，看看雙方是否同意，亦要尊重對方的專業，盡量平衡雙方的需要。如果只是一直沿用固有的想法要求別人跟從，又不願接受新意見，便容易造成衝突，屆時不僅有傷和氣，亦會影響成品的水準，造成雙輸的結局。

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