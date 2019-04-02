【成敗之間】同一起跑線　運命卻迥異　落後原因往往由妒忌引起…

設想兩個大學同學，十年前電腦工程系畢業後，不約而同決定創業。兩人年紀相仿、身無分文不靠父幹、學業成績中規中矩。他們的起跑線差不多。 不過，因為選擇的項目、團隊、市場、際遇、風險承擔…不同，十年過去，二人的發展也大不相同。

彼此的起跑線差不多，十年後卻落得不同結果，撇除機遇不同外，還有什麼原因導致落後於他人？（GettyImages/視覺中國）

先講同學甲。十年間生意總算站穩了陣腳，近年在觀塘工廈租用一個有乒乓球枱的辦公室，請十來廿個同事，每年做千多萬生意。以一個80後來說，這張成績表相當不錯。而且甲間中會現身尹思哲主持的初創節目，評論港府的創科政策和楊局長的表現，在本地初創界薄有名氣。

同學乙呢？他採取矽谷初創那套快速增長的方程式，不斷融資，A,B,C輪接連成功後，目前據說市值逼近「獨角獸」。乙的初創在新加坡、深圳和三藩市都有辦公室，他是「空中飛人」，每月只有幾天在香港。TechCrunch、FT和Bloomberg都曾報道過乙的初創，並猜測它何時在何地上市。

甲對自己的成就尚算滿意，只有一件事令他耿耿於懷：他知道自己不及乙。曾經是同一條起跑線上的大學同學，但現在無論從市值、知名度、生意額…等任何客觀因素評估，他和乙的距離在這十年間被拉得很遠很遠。甲心裏對此滿不是味道，他覺得自己的能力與乙不相伯仲，只是運氣沒對方好而已。

落後者望見着的是現在，成功者望見的卻是將來。（GettyImages/視覺中國）

妒忌不是推動力

大家不必急於對號入座、等食花生，因為甲和乙都是虛構的。很多人說過初創要成功，和創辦人的能力、際遇、膽識等有關，但我覺得有一點很少人提，那就是「你的器量如何，你的成就也必如何」。一位創辦人的胸襟，與他的成就有莫大關係。就像甲，可能窒礙他不能如乙般成功的，正和他抱何種心態有關。為什麼？

因為妒忌很消耗能量。有這樣一句話：Winners focus on winning. Losers focus on winners（贏家關心勝利，輸家關心贏家）。大家都做初創，乙把全部精力放在做好自己的生意上，甲除了生意外，老是關注乙的動向，還不時酸幾句。十年累積下來，甲會浪費多少精力在無謂的比較上？

他們未必自覺，但作為旁觀者卻看得頗清楚。有時我想：是不是正因不夠器量才令其落後於人？（GettyImages/視覺中國）

而甲對乙的偏見，會使他看不到或輕視乙付出的努力，和所冒的風險。不論乙做得有多好，甲的反應都是，呸，我也可以，只是我底線沒你低、或運氣沒有你好。久而久之，甲會錯過參考許多令乙成功的方法，減低自己成功的機會。

最後也是最重要的原因，是「吸引力法則」。一個器量淺的人，吸引的也是酸民。一堆酸民伙在一起，那會散發多大的負能量？那會令多少正向思維的人敬而遠之？相反，乙每天都在思考如何突破、如何解困、如何成功，壓根兒沒時間去怨天尤人，他自然散發強大的氣場，吸引肯拼搏、有理想的人和他一起闖。

心態決定高度，你的志氣是源於戰勝別人還是挑戰自己？（GettyImages/視覺中國）

輸家的目光

甲乙是虛構的，也是真實的；他們不等於任何人，只是我所綜合的一些創業者的典型。創業者之間「因為選擇的項目、團隊、市場、際遇、風險承擔…不同」而走出不一樣的路，本來沒有什麼好比較的，但一些創業者比較容易散發「他成功了我沒有」的酸溜溜。他們未必自覺，但作為旁觀者卻看得頗清楚。有時我想：是不是正因不夠器量才令其落後於人？當然，這不止發生在本地創業圈；說不定容易「酸葡萄」根本是中國文化中一種劣根性。

上世紀Steve Jobs和Bill Gates之間的「互窒」不過是宣傳手段，而且把一切攤在陽光下反而沒什麼。最有害的反而是被妒忌侵蝕而不自知，以為自己只是聲討「霸權」（不知從什麼時候開始，「成功」和「霸權」劃上等號）。但別忘記：贏家眼中只有勝利，沒有輸家。輸家把注意力放在贏家身上而不是勝利本身，才是他落後的原因。

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01職場頻道編輯，原文【他成功了你沒有】

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